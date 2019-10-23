اتحاد الكرة يعلن بداية دور الـ32 لكأس مصر بعد بطولة إفريقيا

أعلن اتحاد كرة القدم المصري انطلاق دور الـ32 لكأس مصر موسم 2019/2020 بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة.

وجاء هذا القرار لمنح الفرصة لمنتخب مصر الأول للاستعداد جيدا لمباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية 2021 في الكاميرون.

وبذلك يخوض منتخب مصر مباراة ودية قبل مباراتي التصفيات.

وتنطلق الأدوار التمهيدية لبطولة كأس مصر على 3 مراحل تشمل الأولى منها مشاركة 86 ناديا يلعبون يومي الجمعة والسبت المقبلين ليصعد 43 ناديا للمرحلة الثانية، حيث يتم تجنيب 13 منها بينما يلعب الـ 30 ناديا المتبقية لتصفيتها إلى 15 ناديا .

ويتم إضافة الـ15 ناديا المتأهلة إلى الـ13 ناد التي تم تجنيبها ليكون مجموعهما 28 ناديا يتم تصفيتها في المرحلة الثالثة إلى 14 ناد.

ومن المقرر أن تنضم الأندية الـ14 إلى فرق الدوري الممتاز الـ18 لتشكل معا دور الـ32 الذي ستقام مبارياته بعد انتهاء بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تنظمها مصر الشهر المقبل.

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