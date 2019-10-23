مران الأهلي - إصابة محمد محمود

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 17:52

كتب : حسام نور الدين

محمد محمود - الأهلي

غادر محمد محمود لاعب وسط الأهلي مران الفريق على ملعب التتش يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

واشتكى محمود من آلام في الركبة، ويخضع للفحص من جانب طبيب الفريق خالد محمود.

وتوجه اللاعب إلى مستشفي المعلمين، بجوار النادي، بمفرده وسيرا على الأقدام لإجراء آشعة على الركبة.

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وشارك مروان محسن مهاجم الفريق في التقسيمة مرتديا واقي الوجه بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض مروان تدريبات تأهيلية على هامش المران بجانب خوضه جزء من التدريبات الجماعية بشكل تحفظي بعد عودته من الإصابة.

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وواصل حسام عاشور قائد الفريق الغياب واكتفى بجلسة علاج طبيعي.

وشهد المران تقسيمة من جانب المدير الفني ريني فايلر على ثلثي مساحة الملعب.

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أصدر بيانا يفيد بتأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة والجولة السادسة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تسضتيفها مصر وتؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وكشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة لـFilGoal.com عن خطة إعداد الأهلي خلال فترة توقف الدوري والممتدة حتى 25 نوفمبر المقبل، وأوضح وجود معسكر خارجي.

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