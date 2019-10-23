مران الأهلي - إصابة محمد محمود

غادر محمد محمود لاعب وسط الأهلي مران الفريق على ملعب التتش يوم الأربعاء بسبب الإصابة.

واشتكى محمود من آلام في الركبة، ويخضع للفحص من جانب طبيب الفريق خالد محمود.

وتوجه اللاعب إلى مستشفي المعلمين، بجوار النادي، بمفرده وسيرا على الأقدام لإجراء آشعة على الركبة.

وشارك مروان محسن مهاجم الفريق في التقسيمة مرتديا واقي الوجه بعد العملية الجراحية التي خضع لها عقب إصابته أمام سموحة في الجولة الأولى من منافسات الدوري الممتاز.

ويخوض مروان تدريبات تأهيلية على هامش المران بجانب خوضه جزء من التدريبات الجماعية بشكل تحفظي بعد عودته من الإصابة.