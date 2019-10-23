تشكيل #ليلة_الأبطال - MSG في هجوم برشلونة ضد سلافيا براج
الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:16
كتب : FilGoal
دفع إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان في هجوم فريقه لمواجهة سلافيا براج.
ليونيل ميسي
النادي : برشلونة
ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
ويحتل برشلونة المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري الأبطال برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بروسيا دورتموند الألماني المتصدر وبفارق الأهداف فقط.
وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:
المرمى: مارك أندري تير شتيجن.
الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لنجليت – جوردي ألبا.
الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – آرثور ميلو.
الهجوم: ميسي – سواريز - جريزمان
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