تشكيل #ليلة_الأبطال - MSG في هجوم برشلونة ضد سلافيا براج

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 20:16

كتب : FilGoal

برشلونة - سواريز - جريزمان - إيبار - ميسي - دي يونج

دفع إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بالثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان في هجوم فريقه لمواجهة سلافيا براج.

ليونيل ميسي

النادي : برشلونة

برشلونة

ويلعب برشلونة ضد سلافيا براج التشيكي في الجولة الثالثة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويحتل برشلونة المركز الثاني بالمجموعة السادسة لدوري الأبطال برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بروسيا دورتموند الألماني المتصدر وبفارق الأهداف فقط.

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وجاء تشكيل برشلونة كالآتي:

المرمى: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمنت لنجليت – جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس – فرينكي دي يونج – آرثور ميلو.

الهجوم: ميسي – سواريز - جريزمان

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