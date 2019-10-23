المقاصة: مسلسل أخطاء الحكام أهدر الفوز على دجلة.. خسرنا أكثر من 5 نقاط بسبب ذلك

انتقد وليد هويدي مدير الكرة بنادي مصر للمقاصة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها فريقه أمام وادي دجلة ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري.

وانتهى اللقاء بين المقاصة ودجلة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما ليفقد المقاصة الثامنة في الدوري في خمس جولات.

وقال هويدي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي: "الأخطاء التحكيمية حرمت المقاصة من الفوز بمباراة دجلة والثلاث نقاط، لا نعترض على محمد الحنفي الحكم الدولي وعلى العكس نكن التقدير والاحترام للتحكيم المصري".

وأوضح "لكن المقاصة تعرض لظلم تحكيمي قاتل أمام دجلة خاصة من مساعد الحكم الذي تجاهل رفع الراية واحتسب الهدف الثاني من تسلل".

وأضاف هويدي "حامل الراية ألغى أيضا هدفا صحيحا للمقاصة في الشوط الأول، مما أدى لنهاي الشوط الأول بتقدم دجلة بهدفين دون رد".

وتابع مدير الكرة بالمقاصة "أطالب كل المسؤولين في اتحاد الكرة وخاصة جمال الغندور رئيس لجنة الحكام بمحاسبة أي مخطيء حتى لا يتكرر ذلك".

وشدد "خسر المقاصة أكثر من 5 نقاط في الدوري حتى الآن بسبب الأخطاء التحكيمية وتسبب ذلك في خروجنا من كأس مصر".

وأتم هويدي تصريحاته "المقاصة يحترم التحكيم ونرفض الاعتراض عىل الحكام، ولكن نطالب بإيقاف مسلسل الأخطاء التي تهدد مسيرة الفريق".

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