خاص عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول خطة اعداد الأهلي خلال فترة توقف الدوري

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 16:08

كتب : أحمد الخولي

سيد عبد الحفيظ - الأهلي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خطة اعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري والممتدة حتى 25 نوفمبر المقبل، وأوضح وجود معسكر خارجي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "في البداية سنخوض تدريبات في القاهرة لعدة أيام ويتخللها إجاز للاعبين خلال الأيام القادمة".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أصدر بيانا يفيد بتأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة والجولة السادسة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تسضتيفها مصر وتؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

أخبار متعلقة

مدرب المصري: تعثرنا في ضم ثلاثي الأهلي مقابل إسلام عيسى مصدر في الأهلي لـ في الجول: تأجيل القمة يجعلنا نستعد أفضل لمواجهة النجم مصدر في الأهلي لـ في الجول: ارتياح بعد بيان اتحاد الكرة.. وتحفظ نسبي على موعد القمة النجم الساحلي يعلن عبر في الجول حل أزمة كوليبالي مع الأهلي

وأضاف عبد الحفيظ "نبدأ بعد ذلك المرحلة الأولى من الاعداد الخارجي، إذ تلقينا ثلاثة عروض من الإمارات والكويت وعمان".

وتابع عبد الحفيظ "الأقرب والأفضل والأنسب بالنسبة لنا هو العرض الإماراتي حتى الآن".

وعن فترة المعسكر الخارجي قال عبد الحفيظ: "الاعداد الخارجي سيمتد لمدة اسبوع نعود بعدها لنحصل على إجازة لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وأضاف "يعقب هذا انطلاق فترة اعداد ثانية وستمتد لمدة اسبوعين بالقاهرة قبل العودة لمنافسات الدوري المحلي ودور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "حتى الآن لم نتفق على أي مباريات ودية سواء محليا أو في المعسكر الخارجي".

طالع أيضا

بشرى للزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

مصر للمقاصة يحتج على التحكيم

مدرب أستون فيلا يشيد بتريزيجيه

رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد أمام جينيراسيون

في الجول يكشف تفاصيل أزمة شارة قيادة مصر

مدرب جينك: غياب صلاح يضر ليفربول

الأهلي التوقف الدولي تأجيل الدوري الدوري المصري دوري أبطال إفريقيا مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

قائمة المنتخب الأوليمبي المبدئية – محمد محمود ضمن اختيارات مدججة بالنجوم لكأس إفريقيا 19 دقيقة | منتخب مصر
المقاولون: قرارات اتحاد الكرة منقوصة.. لم نحدد خطتنا أثناء توقف الدوري 22 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة - الاتحاد يكتسح الألماني السوداني في البطولة العربية 48 دقيقة | رياضات أخرى
الاتحاد المصري وكاف ومونديال للأندية.. أبرز نقاط النقاش بمجلس فيفا 49 دقيقة | مصر
رسميا - لا ليجا: نرفض موعد الكلاسيكو وسنقاضي المؤسسات التي اتخذت القرار 50 دقيقة | أوروبا
ميلنر: أي لاعب في ليفربول سيضحي بالجوائز الفردية لأجل الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك