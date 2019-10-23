كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي خطة اعداد الفريق خلال فترة توقف الدوري والممتدة حتى 25 نوفمبر المقبل، وأوضح وجود معسكر خارجي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لـ FilGoal.com: "في البداية سنخوض تدريبات في القاهرة لعدة أيام ويتخللها إجاز للاعبين خلال الأيام القادمة".

وكان اتحاد كرة القدم المصري قد أصدر بيانا يفيد بتأجيل ما تبقى من مباريات الجولة الخامسة والجولة السادسة إلى ما بعد بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تسضتيفها مصر وتؤهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف عبد الحفيظ "نبدأ بعد ذلك المرحلة الأولى من الاعداد الخارجي، إذ تلقينا ثلاثة عروض من الإمارات والكويت وعمان".

وتابع عبد الحفيظ "الأقرب والأفضل والأنسب بالنسبة لنا هو العرض الإماراتي حتى الآن".

وعن فترة المعسكر الخارجي قال عبد الحفيظ: "الاعداد الخارجي سيمتد لمدة اسبوع نعود بعدها لنحصل على إجازة لمدة يومين أو ثلاثة أيام".

وأضاف "يعقب هذا انطلاق فترة اعداد ثانية وستمتد لمدة اسبوعين بالقاهرة قبل العودة لمنافسات الدوري المحلي ودور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا".

وأتم عبد الحفيظ تصريحاته "حتى الآن لم نتفق على أي مباريات ودية سواء محليا أو في المعسكر الخارجي".

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