ربما لم تشتعل الأزمة بعد، ولكنها في طريقها إلى ذلك.

أحمد فتحي النادي : الأهلي مصر

شارة قيادة المنتخب على مقربة من أن تكون أزمة الكرة المصرية الجديدة، بعد أن صرح مصدر مقرب من أحمد فتحي قائد المنتخب الحالي بأن محمد بركات مدير المنتخب "فاجأه بطلب يشبه الاستئذان بنقل الشارة إلى محمد صلاح" في معسكر المنتخب المقبل.

المصدر قال لـFilGoal.com إن الأمر صدم فتحي، الذي يرى أنه حصل على شارة القيادة بعد مشوار طويل مع الفراعنة وصل لـ130 مباراة دولية، ما تسبب في رفض فتحي القاطع لهذا الأمر وتأكيده على اعتذاره عن عدم الالتحاق بالمنتخب في معسكره المقبل استعدادا لمواجهتي كينيا وجزر القمر في تصفيات كأس أمم إفريقيا الشهر المقبل، في حال التصميم على تطبيقه.

المصدر شدد على علاقة فتحي المتميزة بصلاح، ولكن ظهير الأهلي الأيمن يرى أن الشارة من حقه الأدبي حسبما أوضح المصدر.

في المقابل، اتجه FilGoal.com إلى منتخب مصر، والذي أجاب مصدر فيه قائلا: "هذا تمهيد لمشكلة لم تبدأ".

وشدد المصدر "لم تكن هناك جلسة صريحة مع فتحي من أجل هذا الأمر".

وأضاف "حتى الآن، مثلما صرح حسام البدري المدير الفني للمنتخب، لم نقرر حتى الآن إلى من تؤول الشارة".

ومن المنتظر حسبما علم FilGoal.com أن يجتمع الجهاز الفني والإداري للمنتخب لتحديد برنامج الاستعداد لمواجهتي كينيا وجزر القمر، ومن الممكن أن تكون شارة القيادة ضمن نقاشاتهم.

وفي وقت سابق، قال حسام البدري إنه "لا يوجد أي ثوابت تخص شارة قيادة منتخب مصر"

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الحدث "الدليل على ذلك ما يحدث في العالم كله. ليس شرطا أن تكون الشارة بالأقدمية، أو بالنجومية".

وأردف "شارة القيادة تكون لها معايير خاصة ومتطلبات خاصة".

هل قرر البدري منح شارة القيادة لـ محمد صلاح؟ سؤال يُجيب عنه مدرب المنتخب قائلا: "لم نقرر ذلك حتى الآن".

وأوضح "ما زلنا في مرحلة الدراسة وفي النهاية سنقرر الأفضل للمنتخب ولنفسية اللاعبين".

وأكمل حديثه قائلا: "لابد أن يكون القائد يشارك بشكل كبير مع فريقه وله احترامه وتقديره، كل تلك المعايير مهمة لمصلحة المنتخب وليس لمصلحة اللاعب".

هل البدري مع الأقدمية أم النجومية؟ يتحدث البدري قائلا: "سأتحدث مع اللاعبين الكبار أولا لمعرفة رأيهم. لن أقنعهم بشيء بل سنتناقش فقط".

وأتم "بناءً على ذلك سيتخذ الجهاز الفني لمنتخب مصر القرار النهائي بخصوص قائد المنتخب".

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