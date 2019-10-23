المقاولون: قرارات اتحاد الكرة منقوصة.. لم نحدد خطتنا أثناء توقف الدوري

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 17:19

كتب : FilGoal

حمدي النقاز - الزمالك - المقاولون العرب

انتقد محمد عادل فتحي المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب مسؤولي اتحاد الكرة بعد تأجيل بطولة الدوري لحين انتهاء كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة، التي ستقام في مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر.

وصرح عادل فتحي عبر إذاعة (أون سبورت) "الأمور ليست واضحة، قيل إن كأس مصر سينطلق أول نوفمبر، ولم يتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي".

وأضاف "لم نحدد خطة الفريق خلال توقف الدوري، ولا نقدر على استباق الأحداث لحين تحديد مصير كأس مصر، لا أعتقد أن المقاولون فقط هو من يعاني من هذه المشكلة بل كل الأندية تمر بنفس الموقف والظروف".

أخبار متعلقة

الاتحاد المصري وكاف ومونديال للأندية.. أبرز نقاط النقاش بمجلس فيفا عبد الحفيظ يكشف لـ في الجول خطة اعداد الأهلي خلال فترة توقف الدوري مدرب المصري: تعثرنا في ضم ثلاثي الأهلي مقابل إسلام عيسى

وأشار المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون "قرارات اتحاد الكرة منقوصة، لماذا لم يتم إعلان مصير الكأس عند الإشارة لتأجيل مباريات الدوري".

وواصل "ننتظر قرار رسمي لاتحاد الكرة لننظم على أساسه برنامج الفريق خلال توقف الدوري".

وفي سياق آخر، أتم تصريحاته بالتأكيد أن طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق والمنتخب الأوليمبي، تعافى من إصابته وبات جاهزا للمشارك في المباريات.

طالع أيضا

بشرى للزمالك قبل مواجهة جينيراسيون

مصر للمقاصة يحتج على التحكيم

مدرب أستون فيلا يشيد بتريزيجيه

رقم تاريخي ينتظر مصطفى محمد أمام جينيراسيون

في الجول يكشف تفاصيل أزمة شارة قيادة مصر

مدرب جينك: غياب صلاح يضر ليفربول

المقاولون العرب الدوري المصري كأس مصر

نرشح لكم

أخر الأخبار

الخطيب يشكر وزير الرياضة بعد تأجيل الدوري ويكشف عن 10 طلبات 13 دقيقة | الدوري المصري
مباشر ليلة الأبطال - أياكس (0)-(0) تشيلسي.. هدف ملغي في شباك البلوز 39 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر البطولة العربية - الإسماعيلي (1)-(0) الجزيرة الإماراتي.. شيلونجو والهدف الأول 49 دقيقة |
قائمة الزمالك - استمرار ظهور مصطفى فتحي أمام جينيراسيون وغياب شيكابالا ساعة | الدوري المصري
الضربات في دفاع بايرن ميونيخ تتوالى.. إصابة لوكاس هيرنانديز ساعة | أوروبا
مران الأهلي - إصابة محمد محمود ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك