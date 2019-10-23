تقرير - يوفنتوس مهتم بضم كانتي.. وتشيلسي حدد السعر

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 16:18

كتب : FilGoal

ساري وكانتي

أبدى نادي يوفنتوس اهتمامه للحصول على خدمات نجولو كانتي لاعب وسط تشيلسي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشره موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي.

وقال التقرير إن نادي تشيلسي سيطلب مبلغ 115 مليون يورو للتخلي عن خدمات لاعب وسط ميدانه.

وألمح التقرير إلى أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الحالي وتشيلسي سابقا، معجب للغاية بقدرات كانتي خاصة وأنه كان أحد نجومه في موسمه الوحيد مع الزرق.

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وانضم صاحب الـ28 عاما إلى تشيلسي قادما من ليستر سيتي في صيف 2016 بمبلغ 35.8 مليون يورو، ويمتد عقده الحالي مع الفريق اللندني حتى صيف 2023.

وشارك كانتي خلال الموسم الجاري في 6 مباريات سجل خلالها هدفين في كل المسابقات.

ولعب بطل كأس العالم 2018 مع منتخب فرنسا، بقميص تشيلسي في 148 مباراة بكل المسابقات سجل خلالها 10 أهداف وصنع 7 آخرين.

ومن ضمن الأهداف الـ10 التي سجلها كانتي، 5 في الموسم الماضي تحت إمرة ساري، كما أنه صنع 4 أهداف معه في 53 مباراة.

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