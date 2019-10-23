مدرب المصري: تعثرنا في ضم ثلاثي الأهلي مقابل إسلام عيسى

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 15:07

كتب : FilGoal

بيراميدز - إسلام عيسى

أكد حمد إبراهيم مدرب المصري أن ناديه كان على وشك إتمام صفقة تبادلية كبيرة مع مسؤولي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وصرح حمد عبر البرنامج الإذاعي (وان تو) "كنا على وشك بيع إسلام عيسى للنادي الأهلي مقابل ضم ثلاثة من لاعبيه ومبلغ مالي، إلا أن الصفقة التبادلية توقفت".

وأشار "لقد عرض نادي بيراميدز مبلغا أعلى، لتتوقف المفاوضات مع الأهلي، وكنا نرغب في ضم لاعبين اثنين من بيراميدز، ولكن إدارته رفضت رفضا تاما".

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ونوه "لقد طلبنا عدة لاعبين من نادي الزمالك قبل أن ننجح في الساعات الأخيرة بسوق الانتقالات في ضم بهاء مجدي وعماد فتحي".

وواصل مدرب المصري "لقد مر على النادي ما يقرب من 70 لاعبا في آخر 6 سنوات، لا نريد التغيير على مستوى الكم، بل أبرمنا صفقات جيدة هذا الموسم".

وأوضح "لقد تغير 40% من قوام الفريق، مما أثر نسبيا على الأداء والنتائج، وأدى لهزة نسبية، ولكن أثق في قدرات هؤلاء اللاعبين وأن الأمور ستتحسن".

وجمع فريق المصري 7 نقاط في أول 5 جولات ببطولة الدوري بالفوز على الإسماعيلي ونادي مصر، وتعادل مع حرس الحدود وخسر أمام المقاصة والاتحاد السكندري.

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