في الدرجة الثانية

أعلنت لجنة المسابقات بالقسم الثاني في الدوري المصري تأجيل الجولة الثانية رسميا.

وكان خالد كامل رئيس لجنة المسابقات بالدرجة الثانية كشف في وقت سابق عن تأجيل مباريات الجولة الثانية للدوري.

وقال كامل لـFilGoal.com: "ستقام مباراة سوهاج وبني سويف فقط يوم الإثنين، فيما تقام بقية المباريات يومي الثلاثاء والأربعاء".

ويأتي التسجيل حسب كامل، لإقامة مباريات الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر يومي الجمعة والسبت.

وتقام مباريات الدرجة الثانية أيام الأحد والإثنين والثلاثاء.

واعترضت أندية الدرجة الثانية على موعد مباريات الجولة الثانية بسبب خوض معظمها للدور التمهيدي الثالث لكأس مصر.

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