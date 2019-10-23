بوكيتينو مستبعدا تدريب الأرجنتين: الوقت لم يحن بعد

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 14:34

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

بالتأكيد يتمنى هذه المهمة الشاقة، لكن لشغفه الشديد بكرة القدم كمدرب، يريد عملا يجعله يشرف يوميا على تدريب لاعبيه وخوض مباريات عديدة في بطولات مختلفة.

تدريب الأرجنتين حلم كل من ينتمي إلى بلد دييجو مارادونا وليونيل ميسي، لكن بالنسبة لماوريسيو بوكيتينو، الوقت ليس مناسبا الآن.

وقال مدرب توتنام في حوار مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا":"بلدك دائما في الحسبان. الأرجنتين تظل دائما في قلبي، لكن هذه المشاعر لا تأتي دائما في الوقت المناسب. قد أتحمس للمهمة والحافز موجود، لكن الوقت ليس مناسبا الآن. الآن أستمتع بالعمل يوميا، الوجود في الملعب مع طاقمي واللاعبين، ولعب مباراة كل أسبوع أو كل 3 أيام".

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وواصل بوكيتينو (47 عاما) "أجد صعوبة في الشعور بالأدرينالين باللعب كل أسبوع، بدلا من كل شهر أو شهرين. لا أعرف. أرى نفسي في مرحلة ما في مسيرتي وحياتي أحتاج معها للشعور بالأدرينالين باللعب كل 3 أيام".

كمدرب كبير نجح في إسبانيا وإنجلترا وتخطب وده أكبر الفرق، ما دليله لقيادة اللاعبين للنجاح والتفوق؟

يرد المدرب الأسبق لإسبانيول وساوثامبتون "أعتقد أن الأمر منوط بالشخصية، القيادة، والطاقة الطبيعية. أعتقد أن السر في ذلك، في قدرتك على تحميس اللاعبين. بعد ذلك يعود الأمر إلى الحصول على الاحترام والتقدير من خلال الأسلوب الذي تلعب به. إنها رياضة معقدة، اللاعبون يحتاجون قائدهم ليدلهم على الطريق طوال الوقت. يحتاجون للشعور بالثقة بأنهم قادرون على تنفيذ ما تقوله ليقتربوا من النجاح".

وأتم لاعب الأرجنتين السابق "هذا ما نتطلع إليه، أن نثق في قدرتنا على التطوير والاستفادة من مهاراتنا بأكبر قدر ممكن".

بوكيتينو، أبرز مدرب أرجنتيني في الوقت الراهن، ترشح لجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 لكن اقتنصها منه يورجن كلوب مدرب ليفربول.

يبقى مطمعا لمنتخب التانجو، ربما في المستقبل.

لم يتوج بوكيتينو بأي لقب في مسيرته التدريبية، لكن أعاد توتنام ندا قويا لكبار القوم في إنجلترا وأوروبا.

منذ أشهر، خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

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