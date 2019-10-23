بيلد: بايرن يفكر في تعيين رانكيك بدلا من كوفاتش بسبب النتائج السيئة في الدوري

يفكر نادي بايرن ميونيخ في الحصول على خدمات رالف رانكيك مدير قسم تطوير كرة القدم في شركة ريد بول المالكة لعدد من الأندية باسمها أبرزها سالزبرج ولايبزج. وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "بيلد" الألمانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيكو كوفاتش أصبح تحت الضغط بعد فشل فريقه في الفوز في آخر مباراتين في الدوري الألماني، بعدما خسر من هوفنهايم وتعادل مع أوجسبورج.

رانكيك تولى عدة مناصب في نادي لايبزج أولها كان المدير الرياضي في صيف 2012 قبل أن يقود الفريق فنيا كمدرب في نهاية موسم 2014-2015، وحقق معه 21 انتصارا وتعادل 7 مرات وخسر 8.

كما قاد الفريق فنيا في صيف 2018 وقاده للمركز الثالث في نهاية الموسم ووصل نهائي كأس ألمانيا لكنه خسر.

وتسببت خسارة 4 نقاط في جولتين في احتلاله المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

بايرن ميونيخ فاز في 4 جولات من أصل 8 خاضها في الدوري الألماني، تعادل 3 وخسر مباراة.

ونجح بايرن ميونيخ خلال الموسم الجاري في تخطي إينرجي كووتبوس في الجولة الأولى من كأس ألمانيا، ويواجه يوم 29 من الشهر الجاري نظيره بوخوم.

وخسر العملاق البافاري لقب كأس السوبر الألماني بنتيجة 2-0 ضد بوروسيا دورتموند مع بداية الموسم الجاري.

نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ تولى تدريب الفريق في صيف 2018 وقاد الفريق للفوز بالثلاثية المحلية في موسمه الأول.

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