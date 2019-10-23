قائمة المصري - تواجد شيخ موكورو رغم الإيقاف أمام بطل سيشل

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 14:27

كتب : أيمن عيد

فريق المصري

أعلن الجهاز الفني لفريق المصري بقيادة إيهاب جلال ضم 20 لاعبا في قائمة الفريق المتجهة إلى سيشل لملاقاة كوت دي أور، وضمت شيخ موكورو رغم إيقافه.

واصطحب جهاز المصري شيخ موكورو رغم الإيقاف على أمل إنهاء أزمته بالمحكمة الدولية بسبب مشكلة مستحقات مع ناديه السابق.

ويتوجه المصري مساء اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة ويتجه إلى أبو ظبي ترانزيت لمدة ساعتين والتوجه إلى سيشل والوصول ظهر الخميس.

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وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: أحمد مسعود - أحمد عبد الفتاح - محمد شحاتة

الدفاع: كريم العراقي - إسلام أبو سليمة - أحمد شوشة - عمر كمال عبد الواحد

الوسط: فريد شوقي - حجاج عويس - عمرو موسى - شيخ موكورو (رغم إيقافه) - أحمد ياسر - إيزي إيميكا - إسلام عطية - حسن علي - سيعدو سنبوري - حسين رجب

الهجوم: محمود وادي - أوستن أموتو - أحمد جمعة

وتم استبعاد كل من محمود حمد وعبد الناصر دي ماريا بسبب الإيقاف.

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المصري شيخ موكورو

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