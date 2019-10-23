دي ليخت: لا انتبه للانتقادات وأقوم بعملي فقط

نفى ماتياس دي ليخت مدافع يوفنتوس تأثره بانتقادات تراجع مستواه منذ انضمامه إلى الفريق الإيطالي وشدد على تركيزه في عمله فقط.

ونجح يوفنتوس في تخطي عقبة لوكوموتيف موسكو ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بالفوز بهدفين مقابل هدف واحد في الدقائق الأخيرة.

وقال دي ليخت في تصريحات لصحيفة دي تليجراف الهولندية: "لا ألتفت إلى انتقادات أدائي مع يوفنتوس".

ونال دي ليخت العديد من الانتقادات في الصحافة الإيطالية بسبب عروضه مع يوفنتوس والمقارنة بكونه أغلى مدافع في تاريخ الكرة الإيطالية.

وأضاف دي ليخت "أعتقد أنني لعبت بشكل جيد أمام لوكوموتيف موسكو ولم يكن لديهم أي تسديدة على المرمى".

وتابع المدافع الهولندي "عليّ فقط أن أقوم بعملي وهو الدفاع، أعتقد أن مستواي كان قويا ومستقرا ولم ارتكب العديد من الأخطاء".

واتهمت عددا من الصحافة الإيطالية دي ليخت بقضاء وقت طويل في صالة الألعاب الرياضية.

ورد دي ليخت على تلك الاتهامات "لقد عملت في صالة الألعاب الرياضية في أياكس أكثر مما أعمل هنا، لذلك هي مجرد أسطورة غير صحيحة".

وأتم تصريحاته "أنا لا اتعامل مع النقد بشكل خاص، لأنني لم أقرأ الكثير لأكون أمينا".

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