دوري جديد؟ تقرير: مورينيو يتواصل مع دورتموند

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 11:14

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو

منذ ديسمبر الماضي والمدرب البرتغالي المخضرم بعيد عن هوايته المفضلة، لم يحسم وجهته بعد، منتظرا الفرصة المناسبة من أجل بطولة يجد فيها تحديا جديدا في مسيرته.

درب جوزيه مورينيو في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا، قدماه لم تطأ بعد الأراضي الألمانية ولا الفرنسية، ومع النتائج الطيبة لبايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان يبدو صعبا التخلي عن نيكو كوفاتش أو توماس توخيل.

لكن بوروسيا دورتموند تواصل مع مورينيو، وفقا لما تقوله صحيفة بيلد الألمانية، والتي أشارت أيضا إلى أن المدرب البالغ عمره 56 عاما بدأ يتعلم اللغة الألمانية.

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على مقاعد بدلا دورتموند يوجد مدرب رائع هو لوسيان فافر، لا يبدو على حافة الإقالة، لكن مع البداية المتذبذبة للدوري الألماني في الموسم الحالي قد تفكر إدارة النادي في مورينيو كخيار رائع من أجل مستقبل الفريق.

4 انتصارات وخسارة وحيدة في أول 8 جولات جعلت دورتموند رابعا في ترتيب البطولة، على بعد نقطة من المتصدرين بوروسيا مونشنجلادباخ وفولفسبورج.

مورينيو، بطل الدوري البرتغالي والإنجليزي والإيطالي والإسباني والمتوج بدوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر ميلان لا يزال متاحا للأندية الباحثة عن مدرب من النخبة.

وفي وقت سابق صرح رئيس نادي ليون الفرنسي أن مورينيو اختار بالفعل فريقه الجديد، ومنذ أيام قالت تقارير إسبانية إن ريال مدريد يفكر في استرجاع مديره الفني السابق.

إلى أين يا مورينيو؟

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