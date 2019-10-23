كلوب: سعداء بعودة صلاح من جديد.. لدينا قائمة جيدة الآن

يشعر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول أن فريقه اكتمل بعودة نجمنا المصري محمد صلاح، رغم غياب ثنائي الدفاع الأساسي.

محمد صلاح النادي : ليفربول

ليفربول توجه إلى بلجيكا لخوض مباراة الجولة الثالثة في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ضد فريق جينك يوم الأربعاء.

وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "نحن سعداء بعودة صلاح من جديد. لدينا قائمة جيدة الآن".

وأضاف عن عودة النجم المصري "كل الأمور تسير على ما يرام".

وغاب صلاح عن لقاء مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد والذي انتهى بالتعادل 1-1.

وتشهد مباراة جينك غياب ثنائي الدفاع الأساسي جويل ماتيب وترينت ألكسندر أرنولد.

وعن ذلك أوضح كلوب "ترينت مريض وماتيب يعاني من بعض الألم في الركبة".

وأردف "لقد تحسنت حالة ماتيب من قبل وبالفعل تواجد بقوة أمام مانشستر يونايتد يوم الأحد، ولكنه شعر بالألم مجددًا بعد المباراة، ولذلك فضلنا إراحته لبعض الوقت حتى لا تتفاقم الأمور".

وأتم كلوب "إنها إصابة بسيطة، ولكنه لن يكون جاهزًا للعب أمام جينك. أما ترينت فسيغيب بسبب مرضه، ونتمنى له شفاءً عاجلًا".

ودخل نجمنا المصري محمد صلاح قائمة فريقه ليفربول لمواجهة جينك بعد شفاءه من الإصابة التي لحقت به قبل أسبوعين.

صلاح أصيب في الكاحل خلال لقاء ليستر سيتي قبل التوقف الدولي، ليغيب عن مباراة فريقه ضد مانشستر يونايتد يوم الأحد، وذلك قبل ملاقاة جينك.

وظهر الدولي المصري لأول مرة في تدريبات فريقه الجماعية يوم الثلاثاء، بعدما خاض عدة تدريبات فردية خلال الأيام الماضية، وانضم لقائمة فريقه التي تسافر لبلجيكا مساء الثلاثاء.

وكان يورجن كلوب مدرب ليفربول قد أوضح إن صلاح لم يكن جاهزا للمشاركة ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم الأحد، لكنه قد يلحق بمواجهة جينك.

وصرح كلوب لشبكة "سكاي سبورتس" يوم الأحد قائلا: "محمد صلاح لم يكن جاهزا، هذا هو الأمر".

وأضاف "لم يتمكن من التدرب مع الفريق، لا أعلم من أين جاء ما قاله الجميع عن مشاركته في مباراة يونايتد".

وواصل "لم تكن هناك فرصة لمشاركته يوم الأحد، ربما يلعب يوم الأربعاء، علينا أن ننتظر ونرى".

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وتعرض صلاح للإصابة في كاحله خلال مواجهة ليستر سيتي في الجولة الماضية التي فاز بها الحمر بنتيجة 2-1، وذلك بعد تدخل قوي من حمزة تشودري لاعب وسط الثعالب.

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