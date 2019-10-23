تقرير: ماندزوكيتش يرضخ في مفاوضاته مع يونايتد

بحثا عن مشاركة مستمرة مع فريق كبير، يبدو أن ماريو ماندزوكيتش وافق على تخفيض راتبه ليرتدي القميص الأحمر لفريق الشياطين الحمر.

هذا ما تزعمه صن.

وتقول الصحيفة الإنجليزية إن المهاجم الأسبق لكرواتيا وافق على تخفيض راتبه لنصف القيمة، وذلك في مفاوضاته مع مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الذين يبحثون عن رأس حربة يدعم صفوف الفريق.

وطلب ماندزوكيتش (33 عاما) راتبا قدره 300 ألف جنيه إسترليني في بداية المفاوضات، الأمر الذي رفضه النادي الإنجليزي.

والآن تقول صن إن لاعب يوفنتوس وافق على راتب أسبوعي قدره 150 ألف جنيه إسترليني، لذلك عاد اهتمام يونايتد بالحصول على خدمات المهاجم.

ويلتقي بحث يونايتد عن مهاجم مخضرم مع رغبة ماندزوكيتش في الرحيل عن يوفنتوس، فاللاعب الأسبق لبايرن ميونيخ خرج من حسابات المدرب ماوريزيو ساري في ظل اعتماد الأخير على كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا وجونزالو إيجوايين.

ولم يشارك ماندزوكيتش في أي مباراة مع فريق السيدة العجوز بالموسم الحالي.

ويلعب ماندزوكيتش في يوفنتوس منذ 2015 وشارك مع الفريق في 162 مباراة وسجل 44 هدفا.

وتوج اللاعب بالدوري الإيطالي 4 مرات مع يوفنتوس وفاز بالدوري الألماني مرتين مع بايرن الذي اعتلى معه أيضا عرش القارة العجوز بالفوز بدوري أبطال أوروبا 2012-2013.

ولعب ماندزوكيتش أيضا لدينامو زغرب وفولفسبورج وأتليتكو مدريد وكان أحد نجوم كرواتيا المتوجين بفضية مونديال 2018.

طالع أيضا

مواعيد مباريات الأربعاء.. الإسماعيلي ودوري أبطال أوروبا

ناجي ينتقد تصريحات هاني رمزي

5 ملامح من فوز ريال مدريد على جالاتاسراي.. انتحار تريم وكروس المتكامل

الأهلي: تأجيل القمة مفيد لنا قبل مواجهة النجم

أهداف غزيرة في ثلاثاء ناري بدوري الأبطال