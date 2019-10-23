بالفيديو - هدف واحد لا يكفي.. بوكا جونيورز يتفوق وريفر بليت لنهائي كوبا ليبرتادوريس

هدف واحد لم يكن كافيا ليقود بوكا جونيورز للفوز ببطاقة العبور لنهائي النسخة الـ 60 من كوبا ليبرتادوريس 2019 أمام غريمه التقليدي ريفر بليت على ملعب لا بومبونيرا.

تحت أنظار ابن سيرخيو أجويرو وحفيد دييجو أرماندو مارادونا الذي فضّل تشجيع بوكا جونيورز وسط جماهيره المُحتشدة، تأهل ريفر بليت للنهائي القاري للمرة الثانية على التوالي.

فوز أوقف سلسلة تفوق ريفر بليت قاريا الذي لم يخسر في المواجهات القارية الست الأخيرة (فاز في 4 وتعادل في 2) بين الفترة من 2004 و2019، لكن التاريخ لن يذكر ذلك.

مارسيلو جاياردو يواصل تأكيد عشقه للنهائيات القارية، بعدما حقق 7 ألقاب قارية من أصل 10 مع ريفر بليت، والآن على موعد مع النهائي القاري الثامن له، وفرصة الفوز بكوبا ليبرتادوريس للمرة الثالثة كمدرب بعمر الـ 43.

📋 ريفر بنفس تشكيل مواجهة الذهاب أمام بوكا جونيورز.. بوري يقود الهجوم pic.twitter.com/Tgvtcx8sD1 — FilGoal (@FilGoal) October 22, 2019

وصف المباراة

كعادة السوبر كلاسيكو، بداية المباراة تأخرت ربع ساعة بسبب تناثر الشرائط البيضاء على أرضية الملعب وتصميم حكم اللقاء على إزالتها بعدما اكتست الأرض باللون الأبيض عوضا عن الأخضر.

في الدقيقة 22 لم تكتمل احتفالات أصحاب الأرض بهدف إدوادرو سالفيو –لاعب بنفيكا السابق- بعدما ألغى حكم اللقاء المباراة بسبب لمسة يد على إيمانويل ماس.

وبعد دقيقتين فقط كاد أن يُنهي ستيبان أندرادا أحلام بوكا جونيورز بعد خروج خاطئ من مرماه على مرتين لكن الدفاع تألق في إبعاد الكرة عن خصمه وأنقذ الموقف.

وقبل 3 دقائق من نهاية الشوط الأول حبست جماهير بوكا جونيورز أنفاسها عندما بعدما مرر إيزيكيل بالاسيوس تمريرة عرضية لـ ماتياس سواريز الذي سدد كرة أبعدها الدفاع من على خط المرمى لكن الحكم رفع يده معلنا تسلل الأول.

الدقيقة 44 شهدت محاولة من إنزو بيريز –لاعب فالنسيا السابق- في تشتيت الكرة لكنه أخطأ وكادت الكرة تتحول في مرماه لولا تألق فرانكو أرماني وإبعاد الكرة.

🧤🔴⚪ Armani says no! The @RiverPlate GK came up with a MASSIVE save to keep things 0-0 in the first half tonight against @BocaJrsOficial. @Gatorade pic.twitter.com/2aRllPJMz0 — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) October 23, 2019

ضغط الأزرق والذهبي تواصل في الثواني الأخيرة من الشوط الأول وكان آخرها رأسية من إدواردو سالفيو مرت من فوق القائم وانتهت معها أحداث الشوط.

بعد مرور ربع ساعة من الشوط الثاني أجرى ألفارو جوستافو تغييرين بنزول ماورو زراتي ويان هورتادو من أجل تعزيز الهجوم لإدراك هدف تقليص الفارق.

التهديد الحقيقي في الشوط الثاني من المباراة جاء عبر تسديدة من زراتي من على بُعد 35 مترا من ركلة حرة مباشرة انتهت في يد أرماني.

الدقيقة 80 شهدت هدف تقليص الفارق من يان هورتادو من متابعة لرأسية سالفيو مسكنا الكرة في شباك ومشعلا الدقائق الأخيرة.

😱🔷🔶 Hope for #Boca! Jan Hurtado poked home from in tight for what proved to be the winner on the night to give @BocaJrsOficial hope against @RiverPlate! pic.twitter.com/PDOz120Nzv — CONMEBOL Libertadores (@TheLibertadores) October 23, 2019

ضغط بوكا ازداد ومن ركلة ثابتة نفذها زراتي كاد لوبيز أن يعدل النتيجة برأسية لكن مرت بجوار القائم الأيسر في الدقيقة 88.

وفي الوقت البديل تألق أرماني ونجح في التصدي لرأسية ماركوني وأعلن حكم المواجهة نهاية اللقاء بتأهل ريفر بليت إلى نهائي النسخة الـ 60 للمرة الثانية على التوالي.

صمت تام ضرب جنبات ملعب لا بومبونيرا ولم تُسمع سوى احتفالات لاعبي المليوناريوس في أرضية الميدان رفقة قائدهم وسط بكاء من محبي الأزرق والذهبي.

الأنظار ستتجه فجر الخميس لملعب ماراكانا من أجل مواجهة جريميو بطل نسخة 2017 أمام فلامنجو في مواجهة برازيلية خالصة.

وينتظر ريفر بليت معرفة هوية منافسه لمواجهته في الثالث والعشرين من نوفمبر المقبل على أرضية الملعب الوطني في العاصمة التشيلية سانتياجو.

اقرأ أيضا:

بالفيديو – ريال مدريد يهرب من إسطنبول بأول انتصار في الأبطال.. وسان جيرمان يُدمر بروج

تأجيل الدوري – العشري لـ في الجول: عشوائية مستمرة

بالفيديو - ضع ديبالا في مكانه الصحيح وستفوز.. يوفنتوس يتخطى لوكومتيف

اتحاد الكرة: تأجيل القمة لنهاية الدور الأول.. والجولة الخامسة بعد بطولة إفريقيا

مصدر في الأهلي لـ في الجول: ارتياح بعد بيان اتحاد الكرة