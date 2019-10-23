تشكيل سوبر كلاسيكو - ريفر دون تغيير عن مواجهة الذهاب وتيفيز أساسيا مع بوكا

لم يُحدث مارسيلو جاياردو أي تغيير في تشكيل ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب مواجهة سوبر كلاسيكو ضمن إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019.

مباراة الذهاب انتهت بفوز ريفر بليت بهدفين دون رد ويلتقي الفريقين على ملعب لا بومبونيرا إيابا معقل بوكا جونيورز.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي أمس أن الفريق مباراة الذهاب هو من سيخوض مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل.

وجاء تشكيل ريفر بليت كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع – جونزالو مونتيل – لوكاس كوتارا – خافيير بنيولا – ميلتون كاسكو

الوسط: إنزو بيريز

أمامه: إيجانسبو فيرنانديز – إيزيكيل بالاسيوس – نيكولاس ديلا كروز

الهجوم: رافائيل بوري – ماتياس سواريز

¡ESTAMOS CON USTEDES! 💪 📋 Los 11 del Más Grande para enfrentar a Boca Juniors esta noche.#JuntosSomosMasGrandes pic.twitter.com/TaNMCcktcT — River Plate (@RiverPlate) October 22, 2019

فيما أجرى جوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز عدة تغييرات في تشكيل الفريق، إذ يتواجد كارلوس تيفيز في هجوم الأزرق والذهبي أساسيا.

ويتواجد الإيطالي دانييلي دي روسي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بوكا جونيورز كالآتي:

حراسة المرمى: ستيبان أندرادا

الدفاع: جوليو بافاريني – ليساندرو لوبيز – كارلوس إيزكادروز – إيمانويل ماس

الوسط: إدواردو سالفيو – إيفان ماركوني – ماتياس إلمندرا – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: كارلوس تيفيز – رامون أبيلا

📋 ¡El 11 de #Boca! 1-Andrada 4-Buffarini 20-López 24-Izquierdoz 3-Mas 27-Salvio 23-Marcone 5-Almendra 8-A. Mac Allister 10-Tevez 17-Ábila 👥 En el banco: Díaz; Goltz, Alonso, Weigandt, K. Mac Allister, Fabra; De Rossi, Campuzano, Reynoso; Villa, Zarate y Hurtado.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/7WwRfCdzIe — Boca Jrs. Oficial (@BocaJrsOficial) October 22, 2019

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