تشكيل سوبر كلاسيكو - ريفر دون تغيير عن مواجهة الذهاب وتيفيز أساسيا مع بوكا

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 01:28

كتب : إسلام أحمد

ريفر بليت - بوكا جونيورز - سوبر كلاسيكو - كوبا ليبرتادوريس

لم يُحدث مارسيلو جاياردو أي تغيير في تشكيل ريفر بليت أمام بوكا جونيورز في إياب مواجهة سوبر كلاسيكو ضمن إياب نصف نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019.

مباراة الذهاب انتهت بفوز ريفر بليت بهدفين دون رد ويلتقي الفريقين على ملعب لا بومبونيرا إيابا معقل بوكا جونيورز.

جاياردو قال في المؤتمر الصحفي أمس أن الفريق مباراة الذهاب هو من سيخوض مباراة الإياب من أجل حجز بطاقة التأهل.

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وجاء تشكيل ريفر بليت كالآتي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني

الدفاع – جونزالو مونتيل – لوكاس كوتارا – خافيير بنيولا – ميلتون كاسكو

الوسط: إنزو بيريز

أمامه: إيجانسبو فيرنانديز – إيزيكيل بالاسيوس – نيكولاس ديلا كروز

الهجوم: رافائيل بوري – ماتياس سواريز

فيما أجرى جوستافو ألفارو مدرب بوكا جونيورز عدة تغييرات في تشكيل الفريق، إذ يتواجد كارلوس تيفيز في هجوم الأزرق والذهبي أساسيا.

ويتواجد الإيطالي دانييلي دي روسي على مقاعد البدلاء بعد تعافيه من الإصابة.

وجاء تشكيل بوكا جونيورز كالآتي:

حراسة المرمى: ستيبان أندرادا

الدفاع: جوليو بافاريني – ليساندرو لوبيز – كارلوس إيزكادروز – إيمانويل ماس

الوسط: إدواردو سالفيو – إيفان ماركوني – ماتياس إلمندرا – أليكسيس ماك أليستر

الهجوم: كارلوس تيفيز – رامون أبيلا

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