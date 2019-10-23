محمد إبراهيم يدافع عن نفسه: لم ألعب مع كل مدربي الزمالك لأنهم أقاربي

قال محمد إبراهيم لاعب مصر للمقاصة إنه لم يقصر مع فريقه القديم الزمالك، الذي رحل عنه مطلع الموسم الجاري.

محمد إبراهيم النادي : مصر للمقاصة الزمالك

وصرح إبراهيم عبر قناة (إم بي سي مصر) "لم أقصر في حق نفسي، بل كنت ملتزما في التدريبات، وتنفيذ تعليمات المدرب كريستيان جروس، رغم أن الكثيرين لم يستوعبوها".

وأضاف "لقد شاركت أساسيا مع كل مدربي الزمالك، وتم توظيفي في المراكز 6 و8 و10، لم يمنحني أي منهم كل هذه الثقة لأنهم أقاربي".

وأشار "لقد تأثرت نسبيا بالإصابات، ولكنها قدرية وخارجة عن إرادتي، إلا أنني قادر على تعويض ما فاتني، أبلغ 27 عاما".

وواصل محمد إبراهيم "قبل إصابتي في مباراة صن داونز عام 2016 كنت أؤدي بشكل جيد وسجلت عدة أهداف في الدوري وكنت على وشك الانضمام لقائمة منتخب مصر واللعب أساسيا في كأس الأمم الإفريقية بالجابون".

وشدد "راض عن أدائي طوال الموسم الماضي، لن ألعب جيدا لإثبات شيء ما لأحد، لأنني أثبت نفسي بالفعل، كما أنني تربيت منذ صغري في الزمالك على الفوز في كل المباريات، فكيف يتم اتهامي بالتسبب في خسارة الفريق، ولا أستحق ما حدث معي قبل رحيلي".

وبسؤاله هل المقاصة محطة لخطوة أخرى مثل العودة مجددا للزمالك، أجاب محمد إبراهيم "تعاقدي لمدة سنتين، لا أفكر سوى في المشاركة أساسيا والانضمام لصفوف المنتخب، اختياري للمقاصة موفق، وأتمنى أن أكون إضافة وأترك بصمة بنهاية الموسم، أريد تجاوز ما فاتني، وكأنني أبدأ مسيرة جديدة".

وأوضح لاعب المقاصة في ختام تصريحاته "رحبت في وقت سابق باللعب للاتحاد السكندري لشعبيته الطاغية، وحبي له باعتباري أحد أبناء محافظات الوجه البحري".

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