ديبالا: احتجت تسجيل هذين الهدفين في لوكوموتيف موسكو

الأربعاء، 23 أكتوبر 2019 - 00:03

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - لوكومتيف موسكو - دوري أبطال أوروبا

قال الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس في شباك لوكوموتيف موسكو الروسي إنه احتاج هدفي اليوم عقب الفوز في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

يوفنتوس قلب تأخره إلى فوز ونجح في تصدر الترتيب إلى جانب أتليتكو مدريد الإسباني (طالع التفاصيل).

ديبالا قال لشبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية: "احتجت هذين الهدفين، نتيجة جيدة بالنسبة لي وللفريق بعد معاناة، لكن لدينا الخبرة اللازمة لنكون هادئين وإيجاد طريق الفوز".

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وعن تواجده رفقة كريستيانو رونالدو وجونزالو هيجواين هجوميا: "نستطيع العمل سويا معا، المدير الفني لديه أفكاره وسوف نعمل على ذلك من أجل التدرب للتحسن سويا".

ولم يخسر يوفنتوس أي مباراة الموسم الحالي إذ تعادل فقط مع فيورنتينا محليا وأتليتكو مدريد في دوري الأبطال.

وأتم في هذا السياق "لقد أرسلنا رسالتنا المعتادة، يمكننا أن نقول كلمتنا ".

ديبالا سجل بعد مباراة اليوم 3 أهداف وصنع مثلها في 9 مباريات في جميع المسابقات مع السيدة العجوز.

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