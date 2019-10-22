بالفيديو - حبستوا أنفاسنا للثانية الأخيرة.. الهلال يقتل ريمونتادا السد ويصل لنهائي آسيا

الأنفاس ظلت محبوسة حتى اللحظات الأخيرة والجميع يجلس غير مطمئن للنتيجة ولا يعرف من سيتأهل لنهائي دوري أبطال آسيا، الهلال السعودي أم السد القطري.

مباراة مجنونة وأهداف كثيرة وإثارة ما بعدها إثارة انتهت فقط بإطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة بفوز السد القطري 4-2 على الهلال السعودي في إياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ليتأهل الهلال السعودي إلى نهائي البطولة للمرة السابعة في تاريخه.

أما السد القطري لم تكتمل عودته ولم يستطع مدربه الإسباني تشابي هيرنانديز نجم وقائد برشلونة السابقة قياده فريقه لتحقيق ريمونتادا أمام الهلال.

الذهاب انتهى في قطر بفوز الهلال على السد 4-1 ليظن الجميع أن الزعيم السعودي سيلعب في العودة براحة كبيرة وسيحصل على بطاقة التأهل بسهولة.

وهو ما تأكد عندما تقدم الهلال على السد في الدقيقة 13 من مباراة الإياب عله ملعبه (استاد جامعة الملك فهد) وبين جماهيره بهدف سجله النجم سالم الدوسري.

لكن ما حدث بعد ذلك لم يتوقعه أشد المتشائمين من جماهير الزعيم السعودي.

استفاقة من السد القطري وتسجيل 3 أهداف في 4 دقائق عن طريق أكرم عفيف ونام تاي هي وحسن الهيدوس في الدقائق 17 و19 و20 على التوالي.

ليصبح السد على مقربة هدف واحد للتعادل في النتيجة مع الهلال.

لكن المهاجم الفرنسي بافيتيمبي جوميس كان له رأيا آخر عندما سجل الهدف الثاني للهلال في شباك السد في الدقيقة 25 ليصعب المهمة أكثر على فريق المدرب تشابي.

لكن السد لم يشعر باليأس وحاول تسجيل الهدف الثالث لكن الوقت الأصلي للمباراة انتهى واقترب الحكم من إطلاق صافرة النهاية بفوز السد وتأهل الهلال للنهائي.

وفي الـ+90 عادت الإثارة مرة أخرى للمباراة عندما سجل خوخي بوعلام هدف السد الرابع بضربة رأسية رائعة ويعود الأمل في التأهل مرة أخرى لفريق المدرب تشابي.

دقيقتين فقط متبقين من الوقت بدلا من الضائع السد يحتاج لتسجيل هدف من أجل التأهل، والجماهير في ملعب جامعة الملك فهد لا تعرف ماذا سيحدث.

انتهت الوقت بدلا من الضائع لكن السد حصل على ركلة حرة مباشرة من أمام خط منطقة الجزاء وهي الفرصة الأخيرة لتسجيل هدف التأهل.

لتحتبس أنفاس كل من في الملعب من الفريقين والجماهير في المدرجات والمشاهدين خلف الشاشات أيضا.

وتقدم خوخي بوعلام لتسديد الكرة التي مرت من الحائط البشري وذهبت في اتجاه الشباك، لكن الحارس عبد الله المعيوف كان لها بالمرصاد وارتمى ليمسك بالكرة.

وانطلق الجماهير الزرقاء فرحا مع سماع صافرة الحكم بنهاية المباراة وإعلان تأهل الهلال لنهائي دوري أبطال آسيا.

ويلتقي الهلال في النهائي مع الفائز من أوراوا ريدز الياباني وجوانزو إيفيرجراند الصيني.

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