كشف نادر شوقي رئيس مجلس إدارة شركة 11 التي تدير فريق الجونة عن الاستعداد لملاقاة الأهلي غدا الأربعاء ضمن مباريات الجولة الخامسة، وعدم تلقي ما يفيد بتأجيل المواجهة.

ومن المقرر أن يستضيف الجونة غدا الأربعاء فريق الأهلي ضمن مباريات الجولة الخامسة في الدوري، لكن رفض الفريق الأحمر مواجهة أي فريق قبل مباراة القمة المؤجلة.

وقال نادر شوقي في تصريحات لـ FilGoal.com: "لدينا مران أخير في الخامسة مساء ثم ندخل معسكر مغلق استعدادا للمباراة".

وأضاف "لم نتلق إخطار من الأمن أو اتحاد الكرة يفيد بتأجيل المباراة، وبالتالي نتعامل وفقا للخطابات الرسمية".

وعلم FilGoal.com أن الأهلي ألغى حجز الفندق في الجونة ولم يسافر لخوض المباراة.

وأوضح شوقي "من المؤكد أننا علمنا بما حدث في جلسة وزير الرياضة ومجلس إدارة الأهلي، ولكن نحن لسنا طرفا في تلك الأحداث".

وكان أشرف صبحي وزير الرياضة قد اجتمع أمس الاثنين مع مجلس إدارة النادي الأهلي من أجل حل أزمة الدوري ورفض مواجهة الجونة.

وأتم نادر شوقي تصريحاته "الوضع الحالي لنا أننا سنواجه الأهلي غدا وفي انتظار ما سيجد من أحداث".

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