في الدرجة الثانية - ثنائي مونديال الشباب 2009 في تشكيل دمنهور أمام بلدية المحلة

الثلاثاء، 22 أكتوبر 2019 - 14:51

كتب : رضا السنباطي

إسلام رمضان

يمثل ثنائي مصر في كأس العالم للشباب 2009 علي العربي وإسلام رمضان، في تشكيل ألعاب دمنهور أمام بلدية المحلة في الجولة الأولى من مباريات الدرجة الثانية.

وعاد علي العربي ظهير أيمن منتخب مصر للشباب السابق لمزاملة إسلام رمضان مجددا ولكن في فريق ألعاب دمنهور.

وجاء تشكيل ألعاب دمنهور تحت قيادة أحمد ساري كالآتي:

أخبار متعلقة

في الدرجة الثانية – البلدية لـ في الجول: عيب خلقي سبب أزمة ناشئ الفريق الإقالة الأسرع في الدرجة الثانية.. رسميا - الترسانة ينهي تعاقده مع علاء ميهوب في الدرجة الثانية – متعة ساحلية وفرحة السوايسة وخسارة الداخلية في حصيلة الجولة الأولى لمجموعة القاهرة الدرجة الثانية – اشتباكات وبطاقات حمراء و"ريمونتادا" حصيلة الجولة الأولى لمجموعة الصعيد

حراسة المرمى: عمرو الصعيدي

الدفاع: علي العربي - أحمد درة - زيدان إسماعيل - إسلام رمضان

الوسط: عمار شرف - السيد عبد العال - رضوان يوسف - مواندا

الهجوم: وحيد محسن - أحمد العوضي

وتألق إسلام رمضان مع فريق حرس الحدود قبل أن يتعرض لإصابة قوية تسببت في انتقاله للدرجة الثانية إلى الأولمبي ثم ألعاب دمنهور، بينما انتقل علي العربي ناشيء إنبي إلى الرجاء المطروحي قبل أن يزامل إسلام رمضان مجددا.

أما تشكيل البلدية فجاء كالآتي:

مؤمن جابر - محمد عبد الواحد - محمود السيد - علاء شعبان - أحمد إبراهيم - إبراهيم فاضل - محمد عبد الله (حكا) - محمود شهاب - محمد عبد الله جعفر - بابا ديوب - عمرو مصطفى

اقرأ أيضا

خبر في الجول – الأهلي يلغي حجز الفندق بالجونة

لاعب بيراميدز يعتذر: ما حدث كان تصرفا غبيا

بعد وصوله للهدف 95.. عشرة لاعبون حاليون خلف عبد الله السعيد في قائمة هدافي الدوري

في الجول يكشف – خارطة الطريق التي سيعرضها وزير الرياضة على الجنايني لحل أزمة الدوري

منتخب مصر يختار 40 لاعبا لمباراتي كينيا وجزر القمر

الدرجة الثانية إسلام رمضان علي العربي مصر 2009

نرشح لكم

أخر الأخبار

في الدرجة الثانية - الثلاثي الهابط من الممتاز لا يعرف الفوز.. ومفاجآتان في مجموعة بحري 8 دقيقة | الدوري المصري
مباشر الدوري المصري - دجلة 1 المقاصة 0.. مروان حمدي جووول 34 دقيقة | مصر
عبد العاطي: لو كنا في حالة بدنية مناسبة لاستغللنا دفاع إنبي بشكل أفضل 45 دقيقة | الدوري المصري
مران الأهلي - تدريبات تأهيلية لعاشور ومروان.. وجلسة بين فايلر وأجايي 52 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - تأخير انطلاق مباراة دجلة ومصر للمقاصة 20 دقيقة 55 دقيقة | الدوري المصري
"لا يسلمون اليوم من ضرباته".. عبد العاطي يقود أسوان لانتصاره الأول ضد إنبي ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 مصدر في الأهلي لـ في الجول: هذا ما اتفقنا عليه في الاجتماع مع الوزير 3 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة 4 ماذا ينتظر الزمالك إذا رفض لعب السوبر الإفريقي؟

قد ينال إعجابك