في الدرجة الثانية - ثنائي مونديال الشباب 2009 في تشكيل دمنهور أمام بلدية المحلة

يمثل ثنائي مصر في كأس العالم للشباب 2009 علي العربي وإسلام رمضان، في تشكيل ألعاب دمنهور أمام بلدية المحلة في الجولة الأولى من مباريات الدرجة الثانية.

وعاد علي العربي ظهير أيمن منتخب مصر للشباب السابق لمزاملة إسلام رمضان مجددا ولكن في فريق ألعاب دمنهور.

وجاء تشكيل ألعاب دمنهور تحت قيادة أحمد ساري كالآتي:

حراسة المرمى: عمرو الصعيدي

الدفاع: علي العربي - أحمد درة - زيدان إسماعيل - إسلام رمضان

الوسط: عمار شرف - السيد عبد العال - رضوان يوسف - مواندا

الهجوم: وحيد محسن - أحمد العوضي

وتألق إسلام رمضان مع فريق حرس الحدود قبل أن يتعرض لإصابة قوية تسببت في انتقاله للدرجة الثانية إلى الأولمبي ثم ألعاب دمنهور، بينما انتقل علي العربي ناشيء إنبي إلى الرجاء المطروحي قبل أن يزامل إسلام رمضان مجددا.

أما تشكيل البلدية فجاء كالآتي:

مؤمن جابر - محمد عبد الواحد - محمود السيد - علاء شعبان - أحمد إبراهيم - إبراهيم فاضل - محمد عبد الله (حكا) - محمود شهاب - محمد عبد الله جعفر - بابا ديوب - عمرو مصطفى

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