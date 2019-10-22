لاعب بيراميدز يعتذر: ما حدث كان تصرفا غبيا

اعتذر الأوغندي عبده لومالا لاعب بيراميدز عن غضبه بعد تبديله في مباراة الإنتاج الحربي التي فاز بها الفريق 3-2.

وقال لومالا عبر تويتر: "أود الاعتذار لزملائي والجهاز الفني والجماهير، ما فعلته كان غير مقبولا".

وأردف "قررت التحدث سريعا قبل أن يصدر الناس حكما ضدي، ولكن الكل يعلم أنني لست شخصا أنفعل بسرعة، ولكن ما فعلته كان تصرفا غبيا ولم أركل أحدا، وأتعهد بعدم تكرار ذلك لأنني لاعب محترف".

I would like to apologize on behalf of my team mates and technical staff and our fans it’s not acceptable am very sorry — Lumala Abdu (@Lumala12Abdu) October 21, 2019

وكان لومالا قد انفعل بعد أن خرج بديلا لإسلام عيسى في الشوط الأول من مباراة الجولة الخامسة.

متعة ولا أروع وأهداف ولا أجمل هنا وهناك، كتبت انتصار بيراميدز ووصوله للنقطة الـ 11 في صدارة الدوري، بينما تجمد رصيد الإنتاج عند النقطة السادسة في المركز الثامن.

عبد الله السعيد أبدع ليسجل مرتين ويصنع مرة لـ إيريك تراوري، بينما سجل للإنتاج معاذ الحناوي من علامة الجزاء في الدقيقة 80 ومحمد فييرا في الدقيقة 83 بعد خروج السعيد.

لكن انتفاضة الإنتاج الحربي المتأخرة لم تنجح في قلب الطاولة على بيراميدز، لتتلقى كتيبة مختار مختار الهزيمة الثالثة هذا الموسم.

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