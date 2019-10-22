قال مصطفى الشامي المشرف على الكرة في نادي بلدية المحلة إن ناشئ الفريق أحمد السعدني يعاني من عيب خلقي في القلب، تسبب في ابتعاده عن ممارسة كرة القدم.

وأثير في الفترة الماضية تعرض اللاعب لجلطة بسبب ابتعاده عن الفريق وذهابه للعمل مع والده، وهو ما نفاه الشامي.

وقال الشامي لـFilGoal.com: "عقب إحدى مباريات الفريق تعرض اللاعب لجلطة، وتم نقله للمستشفى واستقرت حالته".

وأضاف "تم عمل منظار للاعب وأثبت وجود ثقب في القلب تسبب في تلك الجلطة، واللاعب سيخضع لجراحة لحل تلك المشكلة".

وشدد "النادي مستمر في دعم اللاعب حتى يعود للملاعب. السعدني من أبناء الفريق ولن نتخل عنه".

وأتم "في وقت سابق، كان هناك لاعبا في القطاع سيتعرض لبتر في اليد لكننا لم نتخل عنه، خلال عام ونصف".

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