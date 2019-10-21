تريبيير: كوستا ينعتني بـ "روني" 10 مرات يوميا
الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 13:23
كتب : FilGoal
كشف كيران تريبيير عن حسب الدعابة الهائل الذي يمتلكه زميله في أتليتكو مدريد، دييجو كوستا.
دييجو كوستا
النادي : أتليتكو مدريد
كيران تريبيير
النادي : أتليتكو مدريد
تريبيير يقضي عامه الأول بعيدا عن الملاعب الإنجليزية، ولم يواجه صعوبات جمة في التأقلم مع أجواء إسبانيا.
ويتحدث تريبيير إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زميله كوستا: "يمكنه أن ينعتني بـ روني 10 مرات يوميا".
وأضاف تريبيير: "نضحك كثيرا، والأمر لا يضايقني لأنه دييجو، نعتقد أن الأمر مضحك، أحب طريقه في إلقاء النكات يوميا".
وأكمل: "أعرفه من الدوري الإنجليزي، إنه أكثر اللاعبين الذين زاملتهم مرحًا، يخلق أجواء رائعة في الفريق، يمزح مع الجميع".
وأضاف: "يقول أيضا أنني أمتلك جسد الملاكم، ولكني لا أعتقد ذلك".
وواصل: "لقد تأقلمت مع الحياة في إسبانيا بشكل مثالي، فالمناخ رائع، والطعام مذهل، أفضل من الطعام الإنجليزي".
وأتم: "الناس استقبلوني بحرارة أنا وعائلتي، عندما يقابلني الناس في شوارع مدريد، يحدثونني عن مستواي ويخبرونني أنني أؤدي جيدا في أتليتكو".
تريبيير (29 عاما) لعب 8 مباريات مع أتليتكو هذا الموسم حتى اللحظة، ونجح في صناعة هدفين.
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