تريبيير: كوستا ينعتني بـ "روني" 10 مرات يوميا

كشف كيران تريبيير عن حسب الدعابة الهائل الذي يمتلكه زميله في أتليتكو مدريد، دييجو كوستا.

تريبيير يقضي عامه الأول بعيدا عن الملاعب الإنجليزية، ولم يواجه صعوبات جمة في التأقلم مع أجواء إسبانيا.

ويتحدث تريبيير إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زميله كوستا: "يمكنه أن ينعتني بـ روني 10 مرات يوميا".

وأضاف تريبيير: "نضحك كثيرا، والأمر لا يضايقني لأنه دييجو، نعتقد أن الأمر مضحك، أحب طريقه في إلقاء النكات يوميا".

وأكمل: "أعرفه من الدوري الإنجليزي، إنه أكثر اللاعبين الذين زاملتهم مرحًا، يخلق أجواء رائعة في الفريق، يمزح مع الجميع".

وأضاف: "يقول أيضا أنني أمتلك جسد الملاكم، ولكني لا أعتقد ذلك".

وواصل: "لقد تأقلمت مع الحياة في إسبانيا بشكل مثالي، فالمناخ رائع، والطعام مذهل، أفضل من الطعام الإنجليزي".

وأتم: "الناس استقبلوني بحرارة أنا وعائلتي، عندما يقابلني الناس في شوارع مدريد، يحدثونني عن مستواي ويخبرونني أنني أؤدي جيدا في أتليتكو".

تريبيير (29 عاما) لعب 8 مباريات مع أتليتكو هذا الموسم حتى اللحظة، ونجح في صناعة هدفين.

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