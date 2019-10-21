تريبيير: كوستا ينعتني بـ "روني" 10 مرات يوميا

الإثنين، 21 أكتوبر 2019 - 13:23

كتب : FilGoal

تريبيير - كوستا

كشف كيران تريبيير عن حسب الدعابة الهائل الذي يمتلكه زميله في أتليتكو مدريد، دييجو كوستا.

دييجو كوستا

النادي : أتليتكو مدريد

كيران تريبيير

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

تريبيير يقضي عامه الأول بعيدا عن الملاعب الإنجليزية، ولم يواجه صعوبات جمة في التأقلم مع أجواء إسبانيا.

ويتحدث تريبيير إلى صحيفة "ماركا" الإسبانية عن زميله كوستا: "يمكنه أن ينعتني بـ روني 10 مرات يوميا".

أخبار متعلقة

مهاجم إنجلترا السابق: فوائد مشاركة تريزيجيه كبديل أكثر من ظهوره كأساسي أنا مارادونا - (4) مونديال 78 أسوأ أيام حياتي.. وسر بكائي أمام الجزائر كريس ميتشل.. لأن هذه الحياة لا تُطاق قائد ليفربول: لو استمرت مباراة يونايتد لـ5 دقائق أخرى لحققنا الفوز

وأضاف تريبيير: "نضحك كثيرا، والأمر لا يضايقني لأنه دييجو، نعتقد أن الأمر مضحك، أحب طريقه في إلقاء النكات يوميا".

وأكمل: "أعرفه من الدوري الإنجليزي، إنه أكثر اللاعبين الذين زاملتهم مرحًا، يخلق أجواء رائعة في الفريق، يمزح مع الجميع".

وأضاف: "يقول أيضا أنني أمتلك جسد الملاكم، ولكني لا أعتقد ذلك".

وواصل: "لقد تأقلمت مع الحياة في إسبانيا بشكل مثالي، فالمناخ رائع، والطعام مذهل، أفضل من الطعام الإنجليزي".

وأتم: "الناس استقبلوني بحرارة أنا وعائلتي، عندما يقابلني الناس في شوارع مدريد، يحدثونني عن مستواي ويخبرونني أنني أؤدي جيدا في أتليتكو".

تريبيير (29 عاما) لعب 8 مباريات مع أتليتكو هذا الموسم حتى اللحظة، ونجح في صناعة هدفين.

اقرأ أيضا:

كريس ميتشل.. لأن هذه الحياة لا تُطاق

هل يعود مورينيو لـ ريال مدريد؟

أنا مارادونا - (4) مونديال 78 أسوأ أيام حياتي.. وسر بكائي أمام الجزائر

مدرب صن داونز يعترف برغبته في تجنب الأهلي

جوارديولا يطلق تصريحا جريئا عن دوري الأبطال

كييران تريبيير أتليتكو مدريد دييجو كوستا

نرشح لكم

أخر الأخبار

متعة ولا أروع.. انتفاضة الإنتاج تفشل أمام إبداع عبد الله السعيد 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري – المصري ضد نادي مصر 12 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: تياجو موتا يوافق على تدريب جنوى 35 دقيقة | أوروبا
مؤتمر #ليلة_الأبطال – زيدان: الكرة ذاكرتها قصيرة تنسى ما قمت به سريعا 41 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مران الزمالك - استمرار تأهيل شيكابالا وعبد الغني.. وراحة لـ ساسي وزيزو ساعة | الدوري المصري
الدرجة الثانية – متعة ساحلية وفرحة السوايسة وخسارة الداخلية في حصيلة الجولة الأولى لمجموعة القاهرة ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة 4 خبر في الجول – فرمان من ميتشو بعد "أنباء تأجيل مباراة الأهلي"

قد ينال إعجابك