سولشاير: هدف يونايتد في ليفربول من خطأ؟ نحن لا نلعب كرة سلة

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 22:13

كتب : FilGoal

سولشاير - كلوب

تعجب أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد من التحدث عن وجود خطأ على فريقه في الهدف الذي سجله ماركوس راشفورد في شباك ليفربول.

وتعادل مانشستر يونايتد مع ليفربول بهدف لكل فريق في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وعاد حكم المباراة للتأكد من صحة هدف مانشستر يونايتد بعد المطالبة بوجود خطأ على فيكتور ليندلوف ضد ديفوك أوريجي ثم احتسب الهدف.

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وقال سولشاير عقب المباراة: "يجب أن نعتاد على مثل هذه الألعاب المثيرة للجدل التي ستظهر طوال الموسم خاصة في وجود الـVAR".

وأضاف "لا يوجد خطأ على ليندلوف ضد أوريجي، نحن لا نلعب كرة سلة".

وأكمل "كان لدينا فرصتين أو أكثر لتسجيل الهدف الثاني أمام ليفربول".

وشدد سولشاير "أشعر بخيبة أمل أننا نتحدث الآن ونحن لم نحقق الفوز، كذلك يشعر اللاعبين بخيبة أمل في غرف الملابس".

وأتم تصريحاته "لكننا كنا نلعب ضد فريق جيد للغاية وعلينا أن نواصل العمل جيدا في المباريات المقبلة".

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