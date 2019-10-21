كهربا بلا مدرب.. تقارير برتغالية: إقالة إيناسيو

قرر نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي إقالة البرتغالي أوجوستو إيناسيو من منصبه كمدير فني للفريق، حسبما أعلنت التقارير المحلية في البرتغال.

نتائج كارثية لفريق أفيش الذي يضم بين صفوفه محمود عبد المنعم "كهربا"، فلم يحقق الفريق أي انتصار منذ الـ 18 من شهر أغسطس الماضي.

صحيفة ريكورد البرتغالية كشفت في تقرير حصري لها عن اتخاذ إدارة أفيش قرار إقالة إيناسيو من منصبه بعد التعثر الأخير في كأس البرتغال.

أفيش تلقى هزيمة ساحقة في دور الـ 32 من كأس البرتغال، بعدما خسر بخماسية مقابل هدفين أمام فارنزي.

هزيمة قرر بعدها النادي البرتغالي الاستغناء عن إيناسيو، وفقا لصحيفة ريكورد وكذلك صحيفة أبولا البرتغالية.

صحيفة أبولا أوضحت إن قرار الإقالة أتخذ بالفعل ومن المنتظر إعلان رحيل إيناسيو بشكل رسمي من منصبه من قبل النادي.

وطرحت صحيفة أبولا أربعة أسماء لخلافة إيناسيو مع أفيش، وهم البرتغالي بيدرو كايشينيا والبرتغالي دانيل راموس مدرب ريو آفي السابق والبرتغالي بيتيت مدرب ماريتيمو السابق، إلى جانب البرتغالي لويس فيليبي مدرب باسوش دي فيريرا السابق.

ولعب كهربا 4 مباريات مع أفيش تحت قيادة إيناسيو ونجح في التسجيل مرة ولم ينتصر في أي لقاء.

وقاد إيناسيو، ديسبورتيفو أفيش في 27 مباراة وتلقى 16 هزيمة وتعادل 3 مرات، بينما حقق الانتصار 8 مرات.

ويقبع أفيش في المركز الأخير في الدوري برصيد 3 نقاط فقط من انتصار وحيد و7 هزائم.

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