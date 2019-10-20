قائمة ريال مدريد - عودة كروس وهازارد.. واستمرار غياب بيل في موقعة إسطنبول

يتواصل غياب جاريث بيل ولوكا مودريتش عن قائمة ريال مدريد التي تواجه جالاتا سراي في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

ريال مدريد يسعى لتجاوز بدايته الكارثية في المسابقة التي يحمل لقبها 13 مرة، عندما يحل ضيفا على جالاتا سراي في الجولة الثالثة لدور المجموعات.

وشهدت القائمة التي اختارها زين الدين زيدان المدير الفني للفريق للارتحال، استمرار غياب لوكا مودريتش وجاريث بيل.

كما يتخلّف لوكاس فاسكيز، وناتشو فيرنانديز للإصابة.

فيما يعود إيدن هازارد الذي غاب أمام ريال مايوركا بسبب إنجاب زوجته، ويعود توني كروس الذي غاب 3 أسابيع للإصابة.

ويعود داني كارباخال للظهور بعد إراحته أمام مايوركا، كما يتواصل ظهور الشاب البرازيلي رودريجو.

القائمة شهدت استدعاء 21 لاعبا من ضمنهم 3 حراس مرمى، ليصير زيدان مطالبا باستبعاد 3 أسماء قبل إعلان تشكيله ودكته للمواجهة.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع –الأخير- في المجموعة الأولى بدوري أبطال أوروبا، بعد هزيمته 0-3 أمام باريس سان جيرمان، وتعادله العسير 2-2 أمام كلوب بروج في أول جولتين.

وفقد ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني مساء السبت، بسقوطه المفاجئ على أرض مايوركا بهدف دون رد.

قائمة ريال مدريد لمواجهة جالاتا سراي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا – ألفونس أريولا – دييجو ألتوبي

الدفاع: سيرخيو راموس – رافاييل فاران – إيدير ميليتاو – داني كارباخال – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – فيرلان ميندي

الوسط: كاسيميرو – توني كروس – فيدي فالفيردي – إيسكو – جيمس رودريجيز

الهجوم: كريم بنزيمة – إيدن هازارد – لوكا يوفيتش – فينيسيوس جونيور – رودريجو – براهيم دياز

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