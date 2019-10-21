البدري: خاطبنا ليبيريا وجيبوتي من أجل الاتفاق مع ودية مع منتخب مصر

كشف حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر عن مخاطبة ليبيريا وجيبوتي من أجل تنظيم مباراة ودية للفراعنة خلال المعسكر المقبل.

وقال البدري لبرنامج "مساء الأنوار" على قناة "القاهرة والناس": "خاطبنا ليبيريا وجيبوتي من أجل الاتفاق على مباراة ودية".

وتابع "نريد خوض مباراة ودية قبل مواجهة كينيا، لأنه من الوارد جدا ضم وجوه جديدة خلال المعسكر المقبل".

وأوضح "سنشاهد أخر مباريات للمجموعة المختارة من اللاعبين للحكم عليهم بدقة، وقد نوسع دائرة الاختيار تحسبا لأي إصابات قد تضرب لاعبين".

وأتم "بالتأكيد سيكون هناك صعوبة في ضم اللاعبين المحترفين مبكرا".

يذكر أن منتخب مصر فاز على بوتسوانا وديا 1-0 في أول مباراة تحت قيادة البدري.

ومن المقرر أن يبدأ منتخب مصر مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بمواجهة كينيا يوم 15 نوفمبر المقبل.

ويبدأ معسكر الفراعنة في الـ28 من شهر أكتوبر الجاري نظرا لتوقف الدوري لخوض المنتخب الأوليمبي كأس أمم إفريقيا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتكمن المعوقات في عدم وجود اللاعبين المحترفين قبل 11 نوفمبر وهو موعد بداية الأجندة الدولية وبالتالي غيابهم عن الجزء الأول من المعسكر وانضمامهم قبل لقاء كينيا بثلاثة أيام فقط.

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