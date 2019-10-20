ثنائي شاب جديد في قائمة الإسماعيلي لمواجهة الجزيرة الإماراتي

قرر الصربي ميودراج ليسيتش المدير الفني لفريق الإسماعيلي تصعيد الثنائي الشاب محمد عمار وحازم مرسي للتواجد في قائمة الفريق أمام الجزيرة الإماراتي.

ويلعب الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل في ذهاب دور الـ 16 من كأس محمد السادس للأبطال.

محمد عمار قلب دفاع فريق الشباب، بينما يلعب حازم مرسي كمهاجم، تواجدا في قائمة الإسماعيلي.

وخرج إبراهيم أبو اليزيد مدافع الإسماعيلي بسبب الإصابة من قائمة الدراويش، إلى جانب محمود عبد العاطي "دونجا" ومحمد صادق الذي أكد الجهاز الطبي للدراويش جاهزيته للقاء.

وفيما يلي قائمة الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي:

حراسة المرمى: محمد مجدي - محمد فوزي - محمود عبد المنصف.

الدفاع: باهر المحمدي – محمد مجدي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن – محمد عمار .

الوسط: عماد حمدي – محمد بيومي – أحمد مدبولي – همام طارق – عبد الرحمن مجدي – بيكيتي سيلفا – مدحت فقوسة – محمد الضرف .

الهجوم: وجيه عبد الحكيم – شيلونجو – محمد حمدي زكي – محمد الشامي – حازم مرسي.

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