ماني: كنت أخشى ألا أشارك أساسيا مع كلوب

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 21:42

كتب : FilGoal

ساديو ماني

كشف ساديو ماني نجم ليفربول عن مخاوفه السابقة من مدربه الحالي يورجن كلوب عند انضمامه لصفوف ليفربول.

ساديو ماني

النادي : ليفربول

ليفربول

وقال ماني عن كلوب: "عندما جئت إلى ليفربول كان كلوب يتحدث كثيرا وأنا شخص هادئ بطبعي ولذلك سيكون التواصل معه صعبا".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة صنداي تايمز: "الآن علاقتي قوية للغاية مع كلوب والجميع في ليفربول يحبونه".

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وأتم تصريحاته "أنا أتحدث حقا عن شخص مهم بالنسبة لنا، ولما لا وهو الذي قاد الفريق للفوز بدوري الأبطال".

وشارك ماني في تعادل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وانضم ماني لصفوف ليفربول قادما من ساوثامبتون عام 2016، بينما تولى الألماني كلوب تدريب الفريق الإنجليزي عام 2014.

وحقق ماني وكلوب مع ليفربول بطولتين حتى الآن وهما دوري أبطال أوروبا 2019 والسوبر الأوروبي للعام ذاته.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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