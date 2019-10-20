مورينيو: أنا سعيد حقا لأن ليفربول لم يفز على يونايتد

عبر جوزيه مورينيو المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد عن سعادته بعدم تغلب ليفربول على الشياطين الحمر.

وتعادل ليفربول في الدقائق الأخيرة مع مانشستر يونايتد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب أولد ترافورد، ليحافظ الريدز على سجله الخالي من الهزائم هذا الموسم.

وقال مورينيو عقب المباراة في الاستديو التحليلي لقناة سكاي سبورتس: "أعرف سبب غضب يورجن كلوب، إنه مثلما يجلس في مطعم ليطلب اللحوم ويفاجئ أن قائمة الطعام بها سمك".

وتابع "كلوب كان يريد أن يواجه فريقا يهاجم ويترك خلفه مساحات في الدفاع، لكنه تفاجئ بالأسلوب الدفاعي لمانشستر يونايتد".

وأكمل مورينيو "أنا سعيد حقا لأنهم لم يحققوا الفوز على يونايتد لأن السجل الأفضل لعدد الانتصارات المتتالية مسجل باسمي وليس باسمهم".

وأتم تصريحاته "من الواضح أن كلوب يعاني من الإحباط في أولد ترافورد وهو الملعب الذي لم يحقق فيه الفوز".

وبعد التعادل مع مانشستر يونايتد فشل ليفربول في تحقيق الفوز في أول 9 مباريات له في الدوري، وهو الرقم المسجل باسم تشيلسي في موسم 2005/2005 عندما كان مدربه جوزيه مورينيو.

❌تعادل ليفربول اليوم حرمه من رقم قياسي اخر! 📊تشيلسي في موسم 2005/06 حقق 9 انتصارات متتالية في بداية الموسم، وهو ما كاد ان يعادله ليفربول هذا الموسم ولكنه توقف أمام عقبة مانشستر يونايتد. pic.twitter.com/hxQmh4nfO5 — FilGoal (@FilGoal) October 20, 2019

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