خاص إصابة روقة في مران إنبي

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 20:51

كتب : أحمد شاكر

روقة - إنبي - بيراميدز - علي جبر - كينو

تعرض محمد أشرف "روقة" لاعب وسط إنبي لإصابة خلال مران فريقه استعدادا لمواجهة أسوان.

إنبي يستعد لمواجهة أسوان يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الخامسة من الدوري المصري.

وأصيب روقة في الكاحل خلال مران فريقه، وأثبتت الفحوصات الطبية بشكل مبدئي تعرضه لجزع في رباط "الانكل" بين القصبة والشظية، حسبما علم FilGoal.com.

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وأجرى لاعب وسط إنبي الذي شارك في كل مباريات فريقه في الدوري هذا الموسم فحوصات طبية وخضع لأشعة ومن المنتظر أن تظهر يوم الإثنين.

ويحتل إنبي المركز الأخير على سلم ترتيب الدوري المصري برصيد نقطة وحيدة من 4 مباريات.

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