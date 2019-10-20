لالانا: نحتاج أكثر من 11 لاعبا إذا كنا نريد الفوز بالدوري

"ربما لم نكن في أفضل حالاتنا أمام مانشستر يونايتد ولكن في بعض الأحيان عليك أن تبحث عن الحلول في مقاعد البدلاء لتغيير النتيجة". كان هذا تعليق آدم لالانا لاعب ليفربول عن الهدف الذي سجله في شباك مانشستر يونايتد.

آدم لالانا النادي : ليفربول ليفربول

لالانا شارك في الشوط الثاني أمام مانشستر يونايتد والنتيجة تشير إلى تأخر فريقه في النتيجة، ليسجل هدف التعادل وينقذ ليفربول من الخسارة الأولى له الموسم الحالي.

وعقب المباراة قال لالانا: "إذا كنا نريد الفوز بالدوري والاستمرار في المنافسة لن نحتاج فقط إلى 11 لاعبا، نحتاج إلى تشكيل بالكامل".

وأضاف "لم نكن في أفضل حالاتنا أمام مانشستر يونايتد، البعض توقع أن تكون المباراة سهلة ولم تكن كذلك".

وواصل "بعد تسجيل هدف التعادل سيطرنا على اللعب في أخر 10 دقائق وكنت أعتقد أننا قادرون على الفوز بنقاط المباراة الثلاث".

وأتم لالانا تصريحاته "لا نزال الفريق الوحيد الذي لم يخسر حتى الآن وهذا أمر إيجابي، نحن نتعلم من المباريات التي نخوضها ونمضي قدما ونستعد الآن لمواجهة جنك منتصف الأسبوع في دوري الأبطال ثم توتنام في الدوري".

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة بفارق 6 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.

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