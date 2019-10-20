كين يوبّخ لاعبي يونايتد: كيف تعانقون منافسيكم؟ أنتم ذاهبون إلى الحرب

انتقد روي كين القائد الأسبق لـ مانشستر يونايتد، الأجواء الودية التي باتت تسيطر على المواجهات أمام ليفربول.

مانشستر يونايتد اكتفى بالتعادل 1-1 أمام ليفربول على ملعبه أولد ترافورد في الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

لكن مشهد اللاعبين في الممر المؤدي إلى الملعب وتعانقهم، استفز كين الذي حلل المباراة على شبكة سكاي.

وصرّح الرجل الأيرلندي الشرس: "أنتم ذاهبون إلى الحرب، تتعانقون وتقبّلون؟ ليس عليكم النظر إلى بعضكم من الأساس".

ليسأله دافيد جونز مُقدّم البرنامج: "ألم تتغير أجواء المباريات الآن؟".

ليجيبه كين: "المباريات لم تتغير، بل تغير اللاعبون".

وعاد لمخاطبة اللاعبين: "أنتم ذاهبون إلى الحرب، ورغم ذلك تتعانقون. تحدثوا إليهم بعد المباراة، أو لا تتحدثوا إليهم مطلقا".

1️⃣ @LFC 1️⃣4️⃣ @ManUtd "You're going to war. Hugging and kissing. Don't even look at the opposition!" Roy Keane isn't impressed! 😂 Follow coverage and in-game clips as #MUFC look to bounce back against #LFC live on Sky Sports Premier League: https://t.co/0CMEdK4Gw5 pic.twitter.com/7sjxiwmTXl — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 20, 2019

ليفربول تجنّب هزيمته الأولى في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وتعادل أمام مضيفه مانشستر يونايتد لهدف لكل طرف على ملعب أولد ترافورد في الجولة التاسعة للمسابقة.

ماركوس راشفورد سجل هدف مانشستر يونايتد في الشوط الأول، قبل أن يدرك آدم لالانا التعادل في الدقائق الأخيرة.

ليرفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 10 نقطة في المركز 13، ويفوّت فرصة التقدُم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 7 نقاط.

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