هندرسون: لالانا أنقذ نقطة قد تكون مهمة للغاية في نهاية الموسم

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 19:48

كتب : FilGoal

لالانا - ليفربول - مانشستر يونايتد

عبر جوردان هندرسون قائد ليفربول عن سعادته الكبيرة من أجل أدم لالانا، الذي سجل وأنقذ الريدز من الخسارة أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماركوس راشفورد وضع يونايتد في المقدمة أولا، وكاد يقود فريقه للانتصار لولا هدف لالانا في الدقائق الأخيرة.

أخبار متعلقة

بالفيديو – ليفربول لا يعرف الهزيمة.. لالانا ينقذ الريدز أمام يونايتد بالفيديو - الـVAR ينصف يونايتد ويمنع ليفربول كيف يمنع مانشستر يونايتد عناصر ليفربول من التسجيل مدافع ليفربول: لا يمكننا الاسترخاء بسبب قوة مانشستر سيتي

وقال هندرسون: "أنا سعيد للغاية من أجل لالانا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "لالانا يعمل بشكل جدي جدا في التدريبات ويستحق ذلك".

وتابع "هو أنقذنا اليوم أمام يونايتد. جعلنا نحصد نقطة قد تكون مهمة للغاية في نهاية الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "كان علينا أن نظهر بشكل أفضل اليوم، نحن نعلم ذلك".

وأشار "أردنا الانتصار بكل تأكيد ولكن إذا لم ننتصر، فعلينا ألا نخسر، ولذلك أشكر لالانا".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، وفوت على نفسه فرصة التقدم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

طالع أيضا

لالانا ينقذ ليفربول ضد يونايتد

تطور جديد في مصير لقاء الجونة والأهلي

تعرف على قائمة ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال المنتظرة

ماذا قال مورينيو عن غياب صلاح ضد يونايتد

في إنجلترا ليفربول مانشستر يونايتد

نرشح لكم

أخر الأخبار

ميدو: أزمة وردة كانت القشة التي قصمت ظهر منتخب مصر ساعة | مصر
ميدو ينصح صلاح ويُصرح: هو أفضل لاعب في تاريخ مصر 2 ساعة | أوروبا
لوبيتيجي: إشبيلية يحقق الانتصارات بالعرق والدماء والدموع 2 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الإثنين 21-10-2019 والقنوات الناقلة.. جولة جديدة في الدوري المصري 2 ساعة | أوروبا
أهداف الأحد الكروي - كلاسيكو إنجلترا ينتهي بالتعادل والشباك تهتز 20 مرة في إيطاليا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
يوسف: اسم كهربا طُرح في الأهلي بعد رحيلي.. وهذا شرط نجاحه 2 ساعة | مصر

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 مانشستر يونايتد يرد لـ في الجول على "أنباء التفاوض مع محمد الشناوي" 2 خبر في الجول – الأمن يطلب تأجيل مباراة القمة.. وحل مقترح من اتحاد الكرة 3 رئيس الزمالك يعترض على اللعب ضد المقاولون بدلا من القمة 4 خبر في الجول – فرمان من ميتشو بعد "أنباء تأجيل مباراة الأهلي"

قد ينال إعجابك