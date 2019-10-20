هندرسون: لالانا أنقذ نقطة قد تكون مهمة للغاية في نهاية الموسم

عبر جوردان هندرسون قائد ليفربول عن سعادته الكبيرة من أجل أدم لالانا، الذي سجل وأنقذ الريدز من الخسارة أمام مانشستر يونايتد.

مانشستر يونايتد تعادل مع ليفربول بهدف لكل فريق في كلاسيكو الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

ماركوس راشفورد وضع يونايتد في المقدمة أولا، وكاد يقود فريقه للانتصار لولا هدف لالانا في الدقائق الأخيرة.

وقال هندرسون: "أنا سعيد للغاية من أجل لالانا".

وأضاف في تصريحاته مع سكاي سبورتس عقب المباراة "لالانا يعمل بشكل جدي جدا في التدريبات ويستحق ذلك".

وتابع "هو أنقذنا اليوم أمام يونايتد. جعلنا نحصد نقطة قد تكون مهمة للغاية في نهاية الموسم".

وأكمل حديثه قائلا: "كان علينا أن نظهر بشكل أفضل اليوم، نحن نعلم ذلك".

وأشار "أردنا الانتصار بكل تأكيد ولكن إذا لم ننتصر، فعلينا ألا نخسر، ولذلك أشكر لالانا".

ورفع مانشستر يونايتد رصيده للنقطة العاشرة في المركز الـ 13، وفوت على نفسه فرصة التقدم 6 مراكز.

فيما رفع ليفربول رصيده إلى 25 نقطة في المركز الأول، ويتقلّص الفارق مع مُطارِده مانشستر سيتي إلى 6 نقاط.

طالع أيضا

لالانا ينقذ ليفربول ضد يونايتد

تطور جديد في مصير لقاء الجونة والأهلي

تعرف على قائمة ريال مدريد قبل موقعة دوري الأبطال المنتظرة

ماذا قال مورينيو عن غياب صلاح ضد يونايتد