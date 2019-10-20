بالفيديو - الـVAR ينصف يونايتد ويمنع ليفربول

لعبت تقنية الفيديو VAR دورا حاسما في نتيجة الشوط الأول بين مانشستر يونايتد وليفربول.

يونايتد يستقبل غريمه التاريخي ليفربول في ملعب أولد ترافورد بالجولة التاسعة للدوري الإنجليزي.

وخرج يونايتد متقدمًا بهدف دون رد، سجّله ماركوس راشفورد في الدقيقة 36 بعد عرضية مميزة من دانييل جيمس.

اللقطة شهدت اعتراضات جمة من لاعبي ليفربول ومدربه يورجن كلوب، بسبب المطالبة باحتساب مخالفة لـ ديفوك أوريجي على فيكتور لينديلوف في لعبة متقدمة، اعتبرتها تقنية الفيديو غير كافية لاحتساب مخالفة.

في الدقيقة 44 اهتزت الشباك المقابلة، عندما سجل ساديو ماني هدفا، تدخلت تقنية الفيديو لإلغائه.

الكرة لمست يد الجناح الدولي السنغالي أثناء استلامها، ليُحرَم هداف الدوري الإنجليزي عن الموسم الماضي من التسجيل، ويخرج ليفربول متأخرا من الشوط الأول لأول مرة في الدوري هذا الموسم.

المرة الأخيرة التي خسر فيها مانشستر يونايتد بعد خروجه متقدما على ملعبه بالشوط الأول، ترجع إلى عام 1984، فهل يكتب ليفربول التاريخ في الحصة الثانية؟

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