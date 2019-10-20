تشكيل يونايتد - دي خيا وبيساكا أساسيان ومارسيال على مقاعد البدلاء

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 16:35

كتب : FilGoal

دافيد دي خيا - مانشستر يونايتد

دفع أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بديفيد دي خيا حارس مرمى فريقه كأساسي في مواجهة ليفربول بالدوري الإنجليزي.

ويشارك دي خيا على الرغم من تعرضه للإصابة خلال مواجهة إسبانيا والسويد في تصفيات يورو 2020.

ويستضيف مانشستر يونايتد نظيره ليفربول ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد.

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وعاد كذلك آرون وان بيساكا ظهير مانشستر يونايتد كأساسي، فيما يلعب آشلي يانج كجناح أيسر.

وتواجد أنطوني مارسيال على مقاعد بدلاء مانشستر يونايتد بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في بداية الموسم، بجانب خوان ماتا ومايسون جرينوود وبراندون ويليامز.

وكان مقررا مشاركة أكسيل توانزيبي منذ البداية لكن تعرضه لإصابة أثناء الإحماء جعل ماركوس روخو يشارك بدلا منه.

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

الدفاع: ماركوس روخو - هاري ماجواير – فيكتور ليندلوف

الوسط: يانج - فريد – ماكتوميناي - وان-بيساكا

الهجوم: أندرياس بيريرا – ماركوس راشفورد – دانييل جيمس

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