تشكيل ليفربول - صلاح خارج المباراة.. وأليسون يعود لعرينه

لا غنى عن محمد صلاح في هجوم ليفربول، لكن إصابة في الكاحل حرمته من المباراة المرتقبة أمام مانشستر يونايتد في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدفع المدرب يورجن كلوب بديفوك أوريجي أمام فريق الشياطين الحمر، الفوز هو هدفه الوحيد في المواجهة ليحافظ على صدارة البطولة بالعلامة الكاملة.

وتنطلق المباراة المنتظرة في تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة وتنقلها قناة beIN sports 2.

ويبدأها ليفربول بالتشكيلة التالية:

حارس المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-أرنولد

وسط الملعب: جيورجينو فينالدوم - فابينيو - جوردان هندرسون

الهجوم: ساديو ماني - روبرتو فيرمينو - ديفوك أوريجي

البدلاء: أدريان - لوفرين - ملينر - كيتا - تشامبرلين - جوميز - لالانا

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وأعلن ليفربول أن صلاح قد يعود للمشاركة يوم الأربعاء حين يحل فريقه ضيفا على جينك البلجيكي في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

Mo Salah could be back in contention for Wednesday's #UCL clash 👇 — Liverpool FC (@LFC) October 20, 2019

ويبحث كلوب عن أول فوز له على يونايتد في ملعب أولد ترافورد، آخر انتصار لليفربول في ذلك الميدان يعود إلى مارس 2014، كان يقوده برندان رودجرز.

ويدخل يونايتد المباراة وهو مترنح، متذبذب النتائج، يعاني بشدة ويحتل المركز 14 في ترتيب الدوري.

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