هولندا: إن أراد برشلونة خدمات كومان عليه دفع الشرط الجزائي

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 14:54

كتب : FilGoal

رونالد كومان - هولندا

قال نيكو يان هوجما مدير الكرة بالاتحاد الملكي الهولندي إن رونالد كومان مدرب المنتخب لديه شرطا جزائيا في عقده وإذا ما أراد برشلونة الحصول على خدماته قبل نهايته، عليه أن يدفع من أجله.

وصرح هوجما عبر شبكة "فوكس سبورتس" قائلا: "آمل أن نعمل معا لوقت طويل للغاية لأنني أعتقد أنه يقدم عملا جيدا جدا".

وأضاف "لكن رونالد لطالما قال إنه يرغب في أن يصبح مدربا لبرشلونة يوما ما".

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وواصل "لنرى ما سيحدث، النجاح مع هولندا سيساعده بكل تأكيد مثل أي شخص آخر ساعدنا، لكن مجددا، آمل أن تستمر العملية ووجوده حتى كأس العالم 2022 في قطر".

وأتم "تم الاتفاق على بند في عقده كشرط جزائي، يجب أن يدفع برشلونة من أجل الحصول على خدماته قبل نهاية عقده".

رونالد كومان تولى تدريب منتخب هولندا في فبراير 2018 ويمتد عقده الحالي حتى ديسمبر 2022.

وقاد الأسطورة الهولندية منتخب بلاده حتى الآن في 18 مباراة فاز في 10 وتعادل في 4 وخسر 4.

ووصل منتخب هولندا إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية عام 2019 إلا أنه خسر بنتيجة 1-0 من البرتغال.

ولعب كومان لبرشلونة في الفترة من 1989 وحتى 1995، وحصد مع الفريق الكتالوني لقب الدوري 4 مرات والكأس مرة وكأس السوبر المحلية 3 مرات ودوري أبطال أوروبا مرة والسوبر الأوروبية مرة.

وعمل كومان في بداياته التدريبية كمساعد مدرب في برشلونة في الفترة من 1998 وحتى 2000 مع لويس فان جال مدرب الفريق وقتها.

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