فانتازي الدوري المصري - اكسب تحدي الجولات الخامسة والسادسة والسابعة واربح موبايل OPPO F11

جوائز فانتازي الدوري المصري مستمرة، والآن الدور على الجولات الخامسة والسادسة والسابعة.

تصدر التحدي واربح جائزة هذه الجولات.

سجل في تحدي الجولة الخامسة والسادسة والسابعة من هنا، وإذا حالفك الحظ وكنت خبيرا حقيقيا في الدوري المصري، ستفوز بهاتف OPPO F11.

استعمل خيارات زيادة النقاط، اختر تشكيلك المثالي، ربما تكون أنت صاحب أعلى النقاط في التحدي، الذي يجب أن تسجل فيه للفوز.

المباريات التي تم تأجيلها سيتم إضافتها لجولات لاحقة بعد تحديد مواعيدها.

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