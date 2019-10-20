خاص مصدر بالمصري لـ في الجول: الغندور أخبرنا بعدم صحة ركلة جزاء المقاصة.. ولم نحتج رسميا

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 13:41

كتب : أيمن عيد

فريق المصري

كشف مصدر داخل مجلس إدارة النادي المصري عن تواصلهم مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام والذي أقر بعدم صحة ركلة جزاء مصر للمقاصة.

وكان المصري قد خسر أمام مصر للمقاصة في الجولة الرابعة من الدوري المصري بهدف دون رد عن طريق ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "لم نقدم احتجاج رسمي إلى لجنة الحكام ضد محمد معروف حكم مواجهة المقاصة".

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وأوضح "لكن تواصلنا مباشرة مع جمال الغندور رئيس لجنة الحكام وأقر بخطأ الحكم في احتساب ركلة الجزاء للمقاصة".

وأضاف "الغندور أخبرنا أيضا بصحة قرار الحكم في كرة محمود وادي التي اعترضنا لعدم احتسابها ركلة جزاء".

وتابع مصدر المصري "نقل الغندور إلينا تفهمه لحساسية ركلة الجزاء المحتسبة وإلى أن لديه لائحة تقييم وعقوبات سيتم العمل بها".

وأتم تصريحاته "سيتم العمل باللائحة في حال ثبوت أخطاء الحكام ومدى تأثير القرارات على سير المباراة".

ويقع المصري في المركز الحادي عشر بعد مرور 4 جولات من الدوري المصري برصيد أربع نقاط.

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