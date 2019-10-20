في الدرجة الثانية - هل يحالف الحظ بلدية المحلة هذا الموسم؟

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 13:41

كتب : رضا السنباطي

بلدية المحلة

منذ صعود بلدية المحلة للدوري الممتاز عام 1992، قدم كثيرا من المواهب أبرزهم ياسر رضوان ومحمد عمارة اللذان احترفا في ألمانيا ولعبا للأهلي، بجانب أحمد فاروق وأكرم عبد المجيد، قبل أن يختفي بعد موسم 2007/2008 الذي شهد آخر المواهب التي أفرزها البلدية، هاني العجيزي.

ومنذ ذلك الحين، يواجه البلدية سوء توفيق في العودة للممتاز، الأمر الذي يطمح في تغييره رفقة المدير الفني كرم جابر صاحب التجارب الناجحة في القسم الثاني.

في موسم 2012/2013، صعد البلدية للترقي ولكن الرجاء كان صاحب بطاقة الصعود، قبل أن يواجه الفريق مأساة عدم التأهل للممتاز بفارق هدف عن غزل المحلة في الموسم التالي.

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في 2016، ابتعد الفريق بـ10 نقاط عن طنطا الصاعد حينها، قبل أن يعود سوء التوفيق في 2017 بقيادة رمضان السيد.

قبل 6 مواجهات على نهاية الدوري، كان الكل متوقعا صعود البلدية، ولكن مع التغيير الفني للرجاء باستقالة طارق محجوب وتعيين نبيل محمود فقد البلدية نقطة تلو الأخرى ليتم الذهاب للمباراة الأخيرة في جدول الدوري مع الرجاء وكان البلدية يحتاج فقط للتعادل لكن الرجاء خطف نقاط المباراة وصعد للمرة الثانية للدوري الممتاز.

واستعد الفريق للموسم الحالي بالتعاقد مع كرم جابر، مع ضم 10 صفقات.

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