المصري: إيهاب جلال أفضل مدرب في مصر.. النتائج ستتحسن بالنوايا الحسنة

أشاد عدنان حلبية عضو مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي بالمدير الفني للفريق إيهاب جلال.

وصرح حلبية عبر قناة تايم سبورتس "إيهاب جلال أفضل مدير فني في مصر، فهو قليل الكلام، ويميل للتركيز في مهام عمله فقط".

وأضاف "إدارة المصري تمنح إيهاب جلال الصلاحيات الكاملة في إدارة أمور الفريق، فهو محبوب في بورسعيد والعلاقة بينه وبين جماهير المصري جيدة للغاية".

واستدرك "لكن هناك أعداء النجاح والمتربصون الذين يظهرون بعد أي إخفاق".

وواصل عدنان حلبية "أداء فريق المصري عال رغم الخسارة، ولكن عدم التوفيق وارد، وأثق أننا سنكون بين الأربعة الكبار للموسم الرابع على التوالي، وأعد الجماهير بذلك".

وأتم تصريحاته "سقف الطموحات عال مع الأداء المميز، أما النتائج ستتحسن بالنوايا الحسنة والعمل الجاد".

وجمع المصري 4 نقاط فقط في أول 4 جولات بالتعادل مع حرس الحدود والفوز على الإسماعيلي، مقابل خسارتين ضد المقاصة والاتحاد.

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