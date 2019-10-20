صالح جمعة يتمنى شفاء لاعب الإعلاميين: ننتظر عودته أقوى

تمنى صالح جمعة صانع ألعاب الأهلي الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين، أحمد كمال "جيلبرتو".

وقال جمعة عبر تويتر: "نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية".

وأتم جمعة "ننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله".

وفي وقت سابق، تحدث FilGoal.com مع جيلبرتو موجها شكره للأهلي قائلا: "لم يخبرني أحد بعرض الأهلي (لعلاجي)، فقط سمعت من أصدقائي. أشكرهم، محترمون، ليس جديدا على رئيس النادي محمود الخطيب. أشكر أيضا مسؤولي نادي الإعلاميين".

نتمنى الشفاء العاجل للاعب الإعلاميين أحمد كمال جيلبرتو بعد تعرضه لقطع فى الرباط الصليبى خلال مباراتنا الودية .. وننتظر عودته أقوى وأفضل إن شاء الله 🙌 — Saleh Gomaa (@SalehGomaa) October 20, 2019

وواصل كمال الذي تعرض للإصابة إثر التحام مع صالح جمعة لاعب الأهلي "ضغطت على الأخير لأقطع الكرة فاصطدم بركبتي، كان التحاما قويا جدا، سمعت صوتا في ركبتي وشعرت بألم شديد جعلني أصرخ".

واستمر "صالح لم يقصد إيذائي ولا ذنب له، أنا من حاولت قطع الكرة منه. بعدما أجريت آشعة على ركبتي قال لي طبيب الفريق إن الإصابة جزع في غضروف الركبة وجزع في الرباط الخارجي، لكن الدكتور أحمد عبد العزيز أبلغني أن لدي قطع في الرباط الصليبي الأمامي وقطع في الغضروف الخلفي وقطع في الرباط الداخلي واشتبه أيضا في قطع بالرباط الصليبي الخلفي".

وبسؤال أحمد عن الفريق الذي يشجع أجاب مباشرة "أنا زملكاوي".

ولعب أحمد (24 عاما) في نادي الترسانة قبل أن يرحل إلى فريق الإعلاميين المنتمي لدوري الدرجة الثانية ويلعب في مجموعة الصعيد.

وشارك أحمد أمام الأهلي في مباراة خسرها بهدف في إطار استعداد الفريق الأحمر لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء في حال إقامتها.

اقرأ أيضا

مصدر من كاف يكشف لـ في الجول الموعد المقترح لإقامة سوبر إفريقيا

كلوب عن مواجهة صلاح لـ يونايتد مرة أخرى: لا أعرف فيما يفكر

صلاح يبحث عن فك عقدة يونايتد

4 أشياء تعلمناها من فوز مايوركا على ريال مدريد.. لا تحتاج إلى معجزة لإيقاف الملكي

رئيس الزمالك: لن نستكمل الدوري لو تم تأجيل مباراة الأهلي والجونة