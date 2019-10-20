تقرير - إنتر قلق من تعطيل يونايتد لصفقة ماتيتش المجانية

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 11:40

كتب : FilGoal

نيمانيا ماتيتش

يساور القلق نادي إنتر ميلان خوفا من أن يقوم مانشستر يونايتد من تعطيل محاولتهم لضم نيمانيا ماتيتش خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك حسب تقرير نشرته صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية.

وقال التقرير إن إنتر يحاول ضم ماتيتش مجانا بعد نهاية عقده الصيف المقبل، إلا أنه يخشى أن يقوم يونايتد بتفعيل خيار تمديد عقد اللاعب لمدة موسم.

وفي حالة قيام مانشستر يونايتد بتجديد عقد ماتيتش لمدة موسم إضافي فهذا سيمنع إنتر من التوقيع معه في يناير على عقد مبدئي لينضم إليه مجانا في الصيف المقبل.

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وانضم صاحب الـ31 عاما إلى مانشستر يونايتد قادما من تشيلسي في صيف 2017 بمبلغ 44.7 مليون يورو.

وشارك ماتيتش خلال الموسم الجاري مع الشياطين الحمر في 5 مباريات بكل المسابقات وبلغت دقائق مشاركته 340 دقيقة.

ولعب ماتيتش في تشيلسي تحت قيادة أنطونيو كونتي مدرب إنتر الحالي، وتوج بالدوري الإنجليزي في موسم 2016-2017.

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