ساري رغم الفوز: لماذا نستعرض بمراوغات دون جدوى؟

انتقد ماوريزيو ساري مدرب يوفنتوس استعراض لاعبيه في أوقات من مباراة الفريق أمام ضيفه بولونيا والتي حسمها بنتيجة 2-1 يوم السبت في الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي.

وقال ساري عقب المباراة:"كانت مباراة جيدة عكرتها بعض الأخطاء. الفارق بين المراوغة الإيجابية والاستعراضية ضئيل جدا، على مدار 40 دقيقة قمنا بالأمر بشكل جيد، وفي خمس دقائق بشكل غير جيد. علينا المراوغة لغرض، وليس فقط من أجل المراوغة".

واستمر المدرب الأسبق لنابولي "علينا الخروج بأفضل نتيجة وبأفضل أداء بدني. في الشوط الثاني أتيحت لنا فرصة تأمين الفوز بالمباراة. قلت للاعبين علينا ألا نبحث عن السيطرة على المواجهة، الاعتماد على التقدم والشعور بالراحة، لأننا سنترك أنفسنا لهذه المواقف الخطيرة حتى النهاية".

وأضاف ساري (60 عاما) "تناقلنا الكرة بشكل أفضل في الشوط الثاني. لا أعرف هل ذلك لأننا كنا أفضل أم لأن التعب أصابهم بسبب المجهود الذي بذلوه في الشوط الأول".

لم يكن هدف كريستيانو رونالدو كافيا ليحكم يوفنتوس قبضته على المباراة، أدرك بولونيا التعادل عن طريق دانيلو لارانجييرا في الشوط الأول، لكن ميراليم بيانيتش حسم المواجهة بتسديدة سكنت شباك الضيوف في الدقيقة 54.

وحافظ يوفنتوس على تصدره للبطولة التي توج بها في آخر 8 مواسم، رفع رصيده إلى 22 نقطة.

ويستعد فريق السيدة العجوز لاستضافة لوكوموتيف موسكو الروسي يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

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