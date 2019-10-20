5 آلاف مشجع يؤازرون الإسماعيلي أمام الجزيرة الإماراتي

الأحد، 20 أكتوبر 2019 - 10:06

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - أهلي بنغازي

وافق أمن الإسماعيلية على عدد 5 آلاف مشجع كحد أقصى لحضور مباراة الإسماعيلي والجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء في ذهاب الدور ثمن النهائي لكأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وخاطب الأمن النادي الإسماعيلي لإخطاره بالعدد المسموح به لحضور المباراة.

وسيكون الحضور في مدرج الدرجة الثانية وسط بحد أقصى 1800 مشجع، الدرجة الثالثة يسار 700 مشجع، المقصورة العلوية 1000 مشجع، والمقصورة الأمامية 1000 مشجع.

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وقرر مسؤولو الإسماعيلي زيادة منافذ بيع تذاكر المباراة إلى 4 منافذ تسهيلا للراغبين في حضور المواجهة.

ويلعب الإسماعيلي مباراة الإياب في الإمارات في 26 نوفمبر.

وتفوق الدراويش على الأهلي المنتمي لبني غازي الليبية في دور الـ32 بنتيجة 4-3 في مجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

وفي حال تخطي الإسماعيلي عقبة الجزيرة ينتظر قرعة لتحديد منافسه في الدور ربع النهائي.

وشارك الإسماعيلي في الموسم الماضي من البطولة وخرج على يد الرجاء المغربي بركلات الترجيح في الدور ثمن النهائي.

وأفضل نتيجة في تاريخ الفريق بالبطولة هي بلوغ النهائي في موسم 2003-2004 قبل الخسارة بركلات الترجيح أمام الصفاقسي التونسي.

ويمثل مصر في البطولة ناديا الإسماعيلي والاتحاد، ويلعب الأخير في الدور ثمن النهائي أمام المحرق البحريني في 3 و26 نوفمبر.

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